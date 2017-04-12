Голкипер сборной Беларуси мечтает выступать за ЦСКА

Вратарь «Атромитоса» и сборной Беларуси Андрей Горбунов рассказал о своей футбольной мечте. 33-летний вратарь признался, что желает стать футболистом ЦСКА.

Напомним, что армейский клуб возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко.

– В 33 года в футболе еще есть мечта?

– Московский ЦСКА. Пусть это и не Европа, а Россия. С детства за него переживал. Ни на что прямо не намекаю, но если туда попал белорусский тренер, почему не могу попасть я?