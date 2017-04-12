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    Голкипер сборной Беларуси мечтает выступать за ЦСКА

    Вратарь «Атромитоса» и сборной Беларуси Андрей Горбунов рассказал о своей футбольной мечте. 33-летний вратарь признался, что желает стать футболистом ЦСКА.

    Напомним, что армейский клуб возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко.

    – В 33 года в футболе еще есть мечта?

    – Московский ЦСКА. Пусть это и не Европа, а Россия. С детства за него переживал. Ни на что прямо не намекаю, но если туда попал белорусский тренер, почему не могу попасть я?

    Источник: Pressball

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    12.04.2017 12:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 апреля 2017, 09:38

      похвально, можно было бы на контрольные матчи пригласить в межсезонке)

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 12 апреля 2017, 22:51

      Ну позвали бы на пару символических матчей, зато мечту исполнили бы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 12 апреля 2017, 22:00

      НЕ реально, при живом Акинфееве!

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 12 апреля 2017, 18:47

      Само желание - похвально!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 апреля 2017, 14:58

      Попасть то можно (если небесные планеты выстроятся в одну линию), но нужно ли, и если да, то кому?

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 апреля 2017, 14:41

      Добро пожаловать, однако!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 12 апреля 2017, 14:18

      В эпоху Акинфеева-нереально.

      4
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 12 апреля 2017, 13:20

      Только в FIFA

      3
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      Рейтинг: +197

      proekt 12 апреля 2017, 13:16

      в ЦСКА - в 33 года, серьезно? В качестве кого, интересно...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 > proekt 12 апреля 2017, 15:12

      2 тренера по вратарям

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 апреля 2017, 12:56

      Этому не суждено сбыться. Во-первых, вряд ли в ЦСКА будет в основе играть кто-то старше Акинфеева, потому что есть Акинфеев. Во-вторых, есть свои воспитанники. Тот же Помазун

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