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    Аллегри: «Если «Барселона» забила «ПСЖ» шесть голов, то и нам она может забить четыре»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после крупной победы над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что его подопечным не стоит заранее праздновать успех, так как впереди их ожидает сложная игра на выезде с каталонцами.

    «Если «Барселона» забила «ПСЖ» шесть голов, то и нам она может забить четыре», – заявил Аллегри.

    Напомним, что ответный матч «Барселона» – «Ювентус» состоится 19 апреля на стадионе «Камп Ноу».

    Источник: Sport.es

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    12.04.2017 12:07
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 13 апреля 2017, 13:29

      бор.2-3монако.Как английский комментарий знает много целей?> ..
      В ревансах должно быть ничя.

      0
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 13 апреля 2017, 13:21

      Бавария-реаль только первый тайм,
      Давайте посмотрим второй тайм в Мадриде.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 12 апреля 2017, 16:40

      Главное не сделать ошибку как ПСЖ - сесть в глухую оборону.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 апреля 2017, 15:28

      Скромняга...Это он так сказал, чтобы фортуну не спугнуть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > Dominator777 13 апреля 2017, 13:05

      Помнить в конце матча цска-спортинг 3-1
      Все португальский кричать Гитлер ...

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 апреля 2017, 14:07

      Защитники у юви душой играют за клуб... если неймар сыграет и месси свою игру смогут

      1
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 12 апреля 2017, 13:49

      Пусть ерунда,Вы знаете, мы знаем ...Мы знаем политические игры
        От париж ...

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      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > фёдорспартак5 12 апреля 2017, 14:01

      Чего написал?!

      0
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      ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > mig28 13 апреля 2017, 12:40

      Некоторые вещи не должны говорить,
        в том, что дни ....Это слишком много денег вокруг него ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > 13 апреля 2017, 12:46

      Все для ставок ...Мне интересно,
      Почему русские команды не могут попасть в финал .. !!?

      0
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 12 апреля 2017, 13:40

      ну если судья подарит Барсе 2 пеналя, то возможен повтор истории, хотя нынешний судья уже будет побаиваться предыдущей истории, так что Юве - ты в полуфинале!

      0
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      ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > Ник_ЦСКА 13 апреля 2017, 13:09

      Очень странно,что пари вратарь именно так реагировал на своих защитников ...

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 12 апреля 2017, 13:34

      будет смешно если угадает!:))

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 12 апреля 2017, 13:09

      Да и про 12-го игрока в черном в составе Барсы забывать не надо.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > neveldomha 12 апреля 2017, 14:08

      Не путай с зенитом

      -1
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > de bruyne 13 апреля 2017, 12:48

      Нет,Кто-то нарушает правила и мы рады.

      0
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > фёдорспартак5 13 апреля 2017, 12:49

      Правила ЕС

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      Рейтинг: +1318

      Казак88 12 апреля 2017, 12:45

      Желаю Ювентусу победы в Лиге чемпионов. А то испанские клубы жутко надоели.

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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > Казак88 13 апреля 2017, 13:02

      Я думаю, что они предлагают напитки и они пьют его ..,

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