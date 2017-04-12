Аллегри: «Если «Барселона» забила «ПСЖ» шесть голов, то и нам она может забить четыре»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после крупной победы над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что его подопечным не стоит заранее праздновать успех, так как впереди их ожидает сложная игра на выезде с каталонцами.

«Если «Барселона» забила «ПСЖ» шесть голов, то и нам она может забить четыре», – заявил Аллегри.

Напомним, что ответный матч «Барселона» – «Ювентус» состоится 19 апреля на стадионе «Камп Ноу».