Лига чемпионов. «Ювентус» разгромил «Барселону», Дибала оформил дубль

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле крупно переиграл «Барселону». Дублем в первом тайме отличился Пауло Дибала. Во второй половине матча Джорджо Кьеллини установил окончательный счет.

Ответная встреча состоится 19 апреля в Испании.

Лига чемпионов. 1/4 финала, первый матч

Ювентус (Италия) – Барселона (Испания) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дибала, 7; 2:0 – Дибала, 22; 3:0 – Кьеллини, 55.

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