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    Лига чемпионов. «Ювентус» разгромил «Барселону», Дибала оформил дубль

    В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле крупно переиграл «Барселону». Дублем в первом тайме отличился Пауло Дибала. Во второй половине матча Джорджо Кьеллини установил окончательный счет.

    Ответная встреча состоится 19 апреля в Испании.

    Лига чемпионов. 1/4 финала, первый матч

    Ювентус (Италия) – Барселона (Испания) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дибала, 7; 2:0 – Дибала, 22; 3:0 – Кьеллини, 55.

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2017 23:37
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +81

      Евгеша 85 12 апреля 2017, 14:34

      пора уже заканчивать с испанским засильем в Европе!!! на этот раз Барса вылетит и во второй раз ей чудо не поможет!!!!

      0
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 12 апреля 2017, 09:32

      Чудеса это единичный случай, вылетит Барса.

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      Рейтинг: +17800

      ilichkadr 12 апреля 2017, 08:57

      Юве не ПСЖ, и ответную игру так просто не сдаст. Похоже, что для Барсы ЛЧ закончилась......

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 12 апреля 2017, 08:40

      ЮВЕНТУС СУПЕР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 12 апреля 2017, 08:19

      Ответку приплатят и выиграют на добавленных минутах, мы уже такое видели.

      -1
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 12 апреля 2017, 07:47

      Сразу видно, судья не проплаченный, и снова отсос)))) Вот вам и 90 голов на троих!!! Ахахах, ржачь)))

      0
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      Рейтинг: +26

      ilyuxxxa 12 апреля 2017, 07:23

      А по мне у Барселоны новая тактика игры. В гостях проигрываешь с крупным счетом, а после дома громишь и раздираешь соперника)))) ХЕХЕХЕ)
      Будем ждать ответной игры

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 апреля 2017, 06:58

      Оо!! Воткнули супер клуб, с супер игроками и супер футболом.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 апреля 2017, 05:45

      Не долго музыка играла... Похоже на то, что теперь Барса точно вылетит, потому что Ювентус это ни какай-нибудь ПСЖ. Такой форы не опустит.

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 12 апреля 2017, 04:41

      барсу о5 вынесли )

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