Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На Баркли напали в одном из баров Ливерпуля

    В воскресенье, 9 апреля в одном из баров Ливерпуля было совершено нападение на полузащитника «Эвертона» Росса Баркли. В заведении 23-летний игрок отмечал победу «ирисок» над «Лестером» (4:2) в матче 32-го тура АПЛ.

    По факту инцидента полицией графства Мерсисайд проводится проверка.

    В текущем сезоне Баркли принял участие в 33-х встречах, отметившись пятью мячами и восемью голевыми передачами.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2017 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 апреля 2017, 20:09

      На Баррркли!
      Напали на Барррклиии..(
      Фак"ю,фак"ю..фак"ю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 10 апреля 2017, 19:18

      не того собеседника выбрал)
      ага, напали, избили, ни за что

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 10 апреля 2017, 18:23

      классика)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      footbil 10 апреля 2017, 18:10

      в не тот бар зашел)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11