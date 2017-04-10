На Баркли напали в одном из баров Ливерпуля

В воскресенье, 9 апреля в одном из баров Ливерпуля было совершено нападение на полузащитника «Эвертона» Росса Баркли. В заведении 23-летний игрок отмечал победу «ирисок» над «Лестером» (4:2) в матче 32-го тура АПЛ.

По факту инцидента полицией графства Мерсисайд проводится проверка.

В текущем сезоне Баркли принял участие в 33-х встречах, отметившись пятью мячами и восемью голевыми передачами.