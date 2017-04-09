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    Майкон – на острие атаки у «Локомотива», Азмун – у «Ростова»

    Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча состоится в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного матча.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Маргасов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Майкон.

    Запасные: Абаев, Коченков, Янбаев, Ротенберг, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ан. Миранчук, Фарфан, Ари, Галаджан, Шкулетич.

    «Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Мевля, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Ерохин, Азмун.

    Запасные: Комиссаров, Гошев, Симич, Киреев, Байрамян, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.

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    Источник: РПЛ

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    09.04.2017 18:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 9 апреля 2017, 18:37

      Локо, вперееееееед!!!!!!!

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