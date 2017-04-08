«Ювентус» предложил Аллегри новый контракт до 2020 года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжит возглавить туринский клуб. Сообщается, что руководство «бьянконери» предложило 49-летнему специалисту новый контракт до 2020 года.

По информации источника, итальянец и сам желает продлить соглашение со «старой синьорой».

Напомним, что Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году. В нынешнем розыгрыше Серии А команда лидирует в турнирной таблице.