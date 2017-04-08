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    «Ювентус» предложил Аллегри новый контракт до 2020 года

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжит возглавить туринский клуб. Сообщается, что руководство «бьянконери» предложило 49-летнему специалисту новый контракт до 2020 года.

    По информации источника, итальянец и сам желает продлить соглашение со «старой синьорой».

    Напомним, что Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году. В нынешнем розыгрыше Серии А команда лидирует в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    08.04.2017 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 8 апреля 2017, 12:07

      Не скажу что сильно рад этому решению руководства. Нужно было подождать до конца сезона и на основании выступления команды в ЛЧ делать уже какие то выводы.

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