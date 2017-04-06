«Урал» и «Рубин» сыграют в траурных повязках в память о погибших в Санкт-Петербурге

Футболисты «Урала» и «Рубина» выйдут на сегодняшний матч 1/2 финала Кубка России в траурных повязках в память о жертвах взрыва в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.

Встреча также начнется с минуты молчания.

«Команды выйдут на матч в траурных повязках в память о погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге», – заявил Медведевских.

Напомним, что матч между «Уралом» и «Рубином» пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.