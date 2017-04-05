Месси посвятил гол в ворота «Севильи» детям, больным раком

«Барселона» обыграла «Севилью» в матче 30 тура чемпионата Испании со счетом 3:0. Нападающий хозяев Лионель Месси забил на 28 и 33 минутах.

После первого гола аргентинец сделал движение двумя пальцами у правого века. Данный жест является одним из символов барселонского педиатрического центра SJD, занимающегося лечением рака у детей. В марте Месси стал лицом организации.