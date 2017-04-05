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    Месси посвятил гол в ворота «Севильи» детям, больным раком

    «Барселона» обыграла «Севилью» в матче 30 тура чемпионата Испании со счетом 3:0. Нападающий хозяев Лионель Месси забил на 28 и 33 минутах.

    После первого гола аргентинец сделал движение двумя пальцами у правого века. Данный жест является одним из символов барселонского педиатрического центра SJD, занимающегося лечением рака у детей. В марте Месси стал лицом организации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2017 23:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 6 апреля 2017, 04:23

      А с чего вы дауны решили что месси не дал им денег на лечение??? Тогда какого хера он туда летал по вашему чтоб на детей посмотреть что ли, думайте прежде чем обсирать.

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 6 апреля 2017, 01:03

      Пальчиками у века провести, может каждый второй за земле, а вот отвалить хотя бы тыщёнку евриков в этот фонд, не каждый, т к не каждый стока зарабатывает!!! Глюк.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 апреля 2017, 00:31

      Это точно. Получать под полляма в неделю и посвящать голы. А денег дать не пробовал, или оплатить пару сотен операций????????? Хотя бы с тех что намыл на недоналогах????

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      Рейтинг: +59

      Nickey76 5 апреля 2017, 23:48

      дети благодарят тебя
      им не нужно лечение - им нужно,чтобы ты два пальчика показал
      спасибо,Лионель
      #человек_года

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