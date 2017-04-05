Месси посвятил гол в ворота «Севильи» детям, больным раком

А с чего вы дауны решили что месси не дал им денег на лечение??? Тогда какого хера он туда летал по вашему чтоб на детей посмотреть что ли, думайте прежде чем обсирать.
«Барселона» обыграла «Севилью» в матче 30 тура чемпионата Испании со счетом 3:0. Нападающий хозяев Лионель Месси забил на 28 и 33 минутах.
После первого гола аргентинец сделал движение двумя пальцами у правого века. Данный жест является одним из символов барселонского педиатрического центра SJD, занимающегося лечением рака у детей. В марте Месси стал лицом организации.