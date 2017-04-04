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  • Бубнов: «Спартак» лидирует не из-за своей игры, а из-за проблем у конкурентов»

Бубнов: «Спартак» лидирует не из-за своей игры, а из-за проблем у конкурентов»

4 апреля 2017, 11:51
67

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» (3:2). По мнению Бубнова, красно-белые одержали в этой встрече победу благодаря игре в атаке, тогда как в защите у команды имеются проблемы.

«Спартак» уже не первый раз так выигрывает. Именно такой характер Каррера привил команде. Одно дело когда забиваешь и вырываешь матч, а другое побеждать 2:0, пропустить дважды и все равно выиграть.

Со знаком минус были проблемы в обороне, как они были, так они и остаются. Ротация в обороне и говорит об этом. «Спартак» сейчас выезжает за счет своей игры в атаке. Никак состав стабилизировать не могут. Параллельно поиску оптимального состава много внимания уделяли атаке, это и заслуга Аленичева. «Спартак» сейчас идет по бразильскому принципу, забивая на один мяч больше, чем пропускает.

Команда сейчас вверху турнирной таблицы не из-за своей суперской игры, а из-за проблем у прямых конкурентов. Но по календарю у «Спартака» самое трудное впереди», – заявил Бубнов.

Напомним, что за девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Бубнов Александр
Комментарии (67)
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bset
1491296468
Можно было бы говорить о проблемах конкурентов, если бы все потеряли очки. Но конкуренты победили, а разница в очках не изменилась. Так что все по делу идут пока. А дальше будет видно
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АртурZaСМ
1491299326
Да задо.лба.ли с этой песней - "Спартак лидирует за счет того , что конкуренты сдали..."
Это закон жанра одни выигрывают за счет того что конкуренты СЛАБЫ на данный момент. Это же элементарно Ватсон... С таким подтекстом можно говорить обо всех чемпионах. В своё время чемпионы становились чемпионами потому что конкуренты были слабы... Что Спартак слабо сыграл с Оренбургом? это не Спартаку повезло это Оренбургу повезло , что с разгромным счетом не проиграл не забывайте про это...
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Beim
1491299483
Похоже "газпром медиа холдинг" окончательно подмял под себя бубнова, а жаль... Спартак находиться на первом месте в первую очередь благодаря себе, своему характеру, и по игре. А вот конкуренты на данный момент дышут в спину спартака, благодаря проблемам спартака, который потерял 4 очка в матче с локо и краснодаром
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Nerlinger
1491299700
Прёт Дурням!!!
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aleks.meskini12
1491300498
Зенит и ЦСКА выигрывали чемпионат России за счет того что Спартак был в те времена слаб!
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sidul1
1491302388
Бубнов,к сожалению прав,Спартак не показывает чемпионской игры,тренер с фартом,и огромный плюс для команды Промес.Команды подравнялись в своем не мастерстве,лимит делает свое грязное дело.Самое главное зло нашего чемпионата-это мафия во главе с Мутко.
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APchelov
1491303228
Какая разница в чём причина лидерства? Спартак бьётся, как умеет. Зенит в 84-м стал чемпионом тоже вроде бы на фоне невзрачной игры соперников. Но это ничуть не умаляло радости Питера и гордости за команду
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бочаров
1491306863
Бубнов первый раз за всё время попал в точку.
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Daxa 09
1491309026
То Спартаку фартит то проблемы у других то голы залетают случайные а если не случайные то из за судей а Спартак так ничего не делая очки наберает ))) они наверное из Тарасовки не вызжая вышли на первое место как дастали эти эксперты уже
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Мары
1491317824
Бубнов максималист.Если победа, то должна быть во всём, Но так не бывает. Другими словами когда чемпионами становились некие госпроекты, то не из за своей игры, а из за проблем Спартака.
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