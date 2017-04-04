Бубнов: «Спартак» лидирует не из-за своей игры, а из-за проблем у конкурентов»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» (3:2). По мнению Бубнова, красно-белые одержали в этой встрече победу благодаря игре в атаке, тогда как в защите у команды имеются проблемы.

«Спартак» уже не первый раз так выигрывает. Именно такой характер Каррера привил команде. Одно дело когда забиваешь и вырываешь матч, а другое побеждать 2:0, пропустить дважды и все равно выиграть.

Со знаком минус были проблемы в обороне, как они были, так они и остаются. Ротация в обороне и говорит об этом. «Спартак» сейчас выезжает за счет своей игры в атаке. Никак состав стабилизировать не могут. Параллельно поиску оптимального состава много внимания уделяли атаке, это и заслуга Аленичева. «Спартак» сейчас идет по бразильскому принципу, забивая на один мяч больше, чем пропускает.

Команда сейчас вверху турнирной таблицы не из-за своей суперской игры, а из-за проблем у прямых конкурентов. Но по календарю у «Спартака» самое трудное впереди», – заявил Бубнов.

Напомним, что за девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.