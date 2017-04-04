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    Бубнов: «Спартак» лидирует не из-за своей игры, а из-за проблем у конкурентов»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» (3:2). По мнению Бубнова, красно-белые одержали в этой встрече победу благодаря игре в атаке, тогда как в защите у команды имеются проблемы.

    «Спартак» уже не первый раз так выигрывает. Именно такой характер Каррера привил команде. Одно дело когда забиваешь и вырываешь матч, а другое побеждать 2:0, пропустить дважды и все равно выиграть.

    Со знаком минус были проблемы в обороне, как они были, так они и остаются. Ротация в обороне и говорит об этом. «Спартак» сейчас выезжает за счет своей игры в атаке. Никак состав стабилизировать не могут. Параллельно поиску оптимального состава много внимания уделяли атаке, это и заслуга Аленичева. «Спартак» сейчас идет по бразильскому принципу, забивая на один мяч больше, чем пропускает.

    Команда сейчас вверху турнирной таблицы не из-за своей суперской игры, а из-за проблем у прямых конкурентов. Но по календарю у «Спартака» самое трудное впереди», – заявил Бубнов.

    Напомним, что за девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Спорт FM

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    04.04.2017 11:51
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 5 апреля 2017, 10:14

      Ну наконец то умную вещь сказал!

      0
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      Рейтинг: +257

      vikrub 5 апреля 2017, 07:42

      А разве Зенит и ЦСКА проиграли в 21 туре. Спартак выиграл у Оренбурга на характере, а не на проблемах конкурентов. Зря вы так, г-н Бубнов.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 апреля 2017, 17:57

      Бубнов максималист.Если победа, то должна быть во всём, Но так не бывает.
      Другими словами когда чемпионами становились некие госпроекты, то не из за своей игры, а из за проблем Спартака.

      3
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 4 апреля 2017, 17:43

      Его жи слова Спартак чисто по своей игре на первом месте!!! Вчера быстро ребята расслабились но как включились всем видно было

      1
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 4 апреля 2017, 17:22

      Трепало!

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 4 апреля 2017, 15:30

      То Спартаку фартит то проблемы у других то голы залетают случайные а если не случайные то из за судей а Спартак так ничего не делая очки наберает ))) они наверное из Тарасовки не вызжая вышли на первое место как дастали эти эксперты уже

      3
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 4 апреля 2017, 15:12

      Сколько раз говорили, что любая команда лидирует, потому,что а других проблема. Чосто ли было когда тотэнхем выше чем мю ??? Задолбали эти эксперты.

      2
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 4 апреля 2017, 15:11

      согласен толковой игры нет и это покажет осенью лига чемпионов- но есть желание и слабость цска и зени....пусть наконец станут чемпионами для самоуспокоения...как никогда чемпионат слабый

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 4 апреля 2017, 14:54

      Бубнов первый раз за всё время попал в точку.

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      Рейтинг: +173

      agrmark 4 апреля 2017, 13:56

      Да, наверное прав, но процесс-то идет!

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