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    Зобнин: «Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ставший автором дубля в ворота «Оренбурга» в матче 21-го тура РФПЛ, извинился перед болельщиками команды за нервный ход поединка. Напомним, что красно-белые упустили преимущество в два мяча по ходу встречи, но одержали победу благодаря голу Квинси Промеса на 95-й минуте.

    «Хочется извиниться перед болельщиками. Вели 2:0, доводили игру до победы, но расслабленность привела к двум голам за две минуты. Это неприятно ни нам, ни болельщикам. Но в то же время за это мы и любим футбол.

    Не скажу, что это чемпионский фактор. Мы все работаем на тренировках, мы стали командой, сплотились как коллектив, поэтому нам где-то чуточку везет. Но нам нужно играть еще лучше, чтобы фарт никуда не ушел.

    Я до этого забил только два гола в официальных матчах, теперь вот два, теперь ждите еще через год. Головой забил впервые», – заявил Зобнин.

    За девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2017 06:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 апреля 2017, 09:15

      Рома -джентельмен. Таких в футболе не много. Тебе есть куда расти, поэтому желаю достичь вершин со Спартаком.....

      4
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      Рейтинг: +100652

      zigbert 4 апреля 2017, 08:56

      Мы все простим, только побеждайте.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv 4 апреля 2017, 08:45

      С победой друзья! По матчу - Тигиев понравился, очень удивила замена не Ещенко. Рома приятно удивил - так держать. Джано молодец, пас шикарен. Адриано - ты где был на поле?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > klifS 4 апреля 2017, 11:04

      извини, случайно не туда нажал((

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 апреля 2017, 08:30

      да норм, просто рано расслабились. Рома красавчик. Жано тоже порадовал, Тигиев норм.

      3
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 апреля 2017, 08:18

      второй гол очень понравился. Жано сделал идеально все)) ну и Роман конечно порадовал) все думал, ну когда же этот парень забъёт гол.. тут аж дубль)) да еще и оба головой)))

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 4 апреля 2017, 08:10

      Добротно сыграл, спасибо! Пожелание одно - не откладывай голы на следующий год, продолжай забивать!

      5
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 4 апреля 2017, 07:38

      Не тебе извиняться Роман. Ты практически в одиночку обеспечил победу команде. А вот когда наконец наша оборона заиграет надежно и стабильно, это вопрос? И зря ты так не веришь в собственные силы - "..теперь ждите еще через год". Наоборот, должен уверовать в себя, типа теперь в каждой игре по парочке в ворота соперника класть буду ))

      3
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > oyabun 4 апреля 2017, 11:27

      Согласен вчера зобнин был одним из лучших. В защите полный пиздец конечно. Кутепов мёртвый не знаю кто его пропихивает

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 4 апреля 2017, 07:01

      Красавчик. На следующий матч , и ногой пойдет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2017, 06:58

      Не расслабляйтесь и все будет в порядке

      3
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Диктор 4 апреля 2017, 11:39

      Не расслабляйтесь и кутепова уберите и все в порядке будет

      1
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