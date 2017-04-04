Зобнин: «Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ставший автором дубля в ворота «Оренбурга» в матче 21-го тура РФПЛ, извинился перед болельщиками команды за нервный ход поединка. Напомним, что красно-белые упустили преимущество в два мяча по ходу встречи, но одержали победу благодаря голу Квинси Промеса на 95-й минуте.

«Хочется извиниться перед болельщиками. Вели 2:0, доводили игру до победы, но расслабленность привела к двум голам за две минуты. Это неприятно ни нам, ни болельщикам. Но в то же время за это мы и любим футбол.

Не скажу, что это чемпионский фактор. Мы все работаем на тренировках, мы стали командой, сплотились как коллектив, поэтому нам где-то чуточку везет. Но нам нужно играть еще лучше, чтобы фарт никуда не ушел.

Я до этого забил только два гола в официальных матчах, теперь вот два, теперь ждите еще через год. Головой забил впервые», – заявил Зобнин.

За девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.