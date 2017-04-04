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Зобнин: «Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака»

4 апреля 2017, 06:51
12

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ставший автором дубля в ворота «Оренбурга» в матче 21-го тура РФПЛ, извинился перед болельщиками команды за нервный ход поединка. Напомним, что красно-белые упустили преимущество в два мяча по ходу встречи, но одержали победу благодаря голу Квинси Промеса на 95-й минуте.

«Хочется извиниться перед болельщиками. Вели 2:0, доводили игру до победы, но расслабленность привела к двум голам за две минуты. Это неприятно ни нам, ни болельщикам. Но в то же время за это мы и любим футбол.

Не скажу, что это чемпионский фактор. Мы все работаем на тренировках, мы стали командой, сплотились как коллектив, поэтому нам где-то чуточку везет. Но нам нужно играть еще лучше, чтобы фарт никуда не ушел.

Я до этого забил только два гола в официальных матчах, теперь вот два, теперь ждите еще через год. Головой забил впервые», – заявил Зобнин.

За девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Зобнин Роман
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1491278304
Не расслабляйтесь и все будет в порядке
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Мясной Упырь
1491278475
Красавчик. На следующий матч , и ногой пойдет.
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oyabun
1491280697
Не тебе извиняться Роман. Ты практически в одиночку обеспечил победу команде. А вот когда наконец наша оборона заиграет надежно и стабильно, это вопрос? И зря ты так не веришь в собственные силы - "..теперь ждите еще через год". Наоборот, должен уверовать в себя, типа теперь в каждой игре по парочке в ворота соперника класть буду ))
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mialkov
1491282617
Добротно сыграл, спасибо! Пожелание одно - не откладывай голы на следующий год, продолжай забивать!
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Д Альбертини
1491283103
второй гол очень понравился. Жано сделал идеально все)) ну и Роман конечно порадовал) все думал, ну когда же этот парень забъёт гол.. тут аж дубль)) да еще и оба головой)))
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piligrim1986
1491283854
да норм, просто рано расслабились. Рома красавчик. Жано тоже порадовал, Тигиев норм.
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lordmrv
1491284759
С победой друзья! По матчу - Тигиев понравился, очень удивила замена не Ещенко. Рома приятно удивил - так держать. Джано молодец, пас шикарен. Адриано - ты где был на поле?
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zigbert
1491285364
Мы все простим, только побеждайте.
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RedWhiteFans2
1491286511
Рома -джентельмен. Таких в футболе не много. Тебе есть куда расти, поэтому желаю достичь вершин со Спартаком.....
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