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    Грушевский: «Дзюба зачем-то пнул людей, хотя Кокорин сделал многое, чтобы стать объектом их насмешек»

    Актер, телеведущий и преданный фанат ЦСКА Михаил Грушевский заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба допустил серьезный промах, нелицеприятно высказавшись в адрес болельщиков после матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0). По мнению артиста, форвард мог выбрать более приемлемый способ для поддержки своего партнера по атаке Александра Кокорина.

    «Дзюба мог бы поддержать своего товарища по команде более изысканным способом. Такое стремление похвально, но эти слова – серьезная ошибка. Да, в Кокорина летит огромное количество ядовитых стрел, но формат, избранный Артемом, влечет за собой провал. Он создал образ врага.

    Я пусть и не в идеальной физической форме, но пиво не пью и люблю смотреть футбол со стадиона. Болельщики разные, кто-то действительно с животом, кто-то в лучшей форме, чем сам нападающий. Дзюба зачем-то пнул людей. Хотя Кокорин сделал многое, чтобы стать объектом их насмешек.

    Мне Артем симпатичен – это искренний, веселый, азартный парень. Когда он получает удовольствие от футбола, это нравится. Хотя за «Зенит» и «Спартак» я никогда не болел. Здесь же нападающий выбрал неудачный формат защиты.

    Когда Широков критиковал фанатов за то, что они срывали матч, я хотя бы понимал футболиста. В следующий раз Дзюбу станут необоснованно критиковать, когда он этого не будет заслуживать. Не нужно провоцировать там, где нет информационного повода. Необходимо быть солиднее и контролировать эмоции. А если хочется защитить кого-то из команды, то следует делать это корректно, чтобы шло на пользу всем», – сказал Грушевский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 16:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 3 апреля 2017, 18:43

      Дзюба не так уж и не прав. Поясню, если получится. Вот возьмем актера Грушевского. Он что, идеален? Не бывает в его исполнении косяков со сцены или с экрана телевизора? Но никто не комментирует игру Грушевского, не обливают его ежедневной грязью "болельщики", не оплевывают всевозможные "эксперты", коих развелось как мух в колхозном сортире.
      Дзюба высказал так как смог. И молодец. Футболист он хороший. Думаю, что в Спартаке сейчас локти кусает кое - кто из-за того, что Дзюбы в команде нет.

      1
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      Рейтинг: +893

      Krics > Kollljan 3 апреля 2017, 22:13

      Спартаку такие игроки не нужны, если Темка хороший футболист, тогда Семак , Веретеников, Тихонов , можно перечислять и перечислять, кому он в подметки не годиться - кто они ?

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 3 апреля 2017, 18:15

      дерево есть дерево и хватит это чучело пиарить

      2
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 апреля 2017, 17:54

      отменят лимит, если свершится это чудо и поедете вы всей своей никчемной компанией русских псевдо футболистов куда нибудь в фк Магадан, вот это будет справедливо

      4
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 апреля 2017, 17:51

      дзюба реально из опилок, особенно мозг. Ты мр**зь для этих пивных мазолей и играешь, точнее пытаешься, но нихрена у тебя не получается. Ты Богу должен каждый день свечку ставить, что он тебе дал такие возможности. Но по факту ты жалок и беспонтовен. Твой уровень это болото рфпл, так что сиди ублюдок на деньгах пузатых дяденек и пачку свою не раскрывай

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 апреля 2017, 17:22

      Допрыгался Артём.

      Строитель ломающий свой инструмент и считающий своего работодателя тупицей и бездарем, рискует лишиться своего рабочего места.Футболист, играющий для болел и считающий их хер поймешь кем, тоже рискует лишиться своего места.Считаю, что в клубе пусть сами решают его хозяева и руководители, а вот в сборной такой игрок не нужен.На его месте есть кому сыграть и позиция далеко не вакантна.Лично я не хочу видеть в сборной обсоса который меряет всё вокруг толщиной пресса в собственном кармане и считающий меня кривоногим толстопузом.Питерцы пусть как хотят, так и считают.Я же этого орла видеть в сборной просто не хочу.Тем более, что ни чего выдающегося он не показывает.

      2
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 3 апреля 2017, 17:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ли бы попиздеть, а на самом деле 99%кто пишет здесь комментарии это дилетанты которые смотрят футбол по телевизору и вообще не шарят

      -11
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Liverpool#krasnodar 3 апреля 2017, 19:24

      а 1 %-это ты и дзюбишка с родственниками?уж вы то шарите...

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