Грушевский: «Дзюба зачем-то пнул людей, хотя Кокорин сделал многое, чтобы стать объектом их насмешек»

Актер, телеведущий и преданный фанат ЦСКА Михаил Грушевский заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба допустил серьезный промах, нелицеприятно высказавшись в адрес болельщиков после матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0). По мнению артиста, форвард мог выбрать более приемлемый способ для поддержки своего партнера по атаке Александра Кокорина.

«Дзюба мог бы поддержать своего товарища по команде более изысканным способом. Такое стремление похвально, но эти слова – серьезная ошибка. Да, в Кокорина летит огромное количество ядовитых стрел, но формат, избранный Артемом, влечет за собой провал. Он создал образ врага.

Я пусть и не в идеальной физической форме, но пиво не пью и люблю смотреть футбол со стадиона. Болельщики разные, кто-то действительно с животом, кто-то в лучшей форме, чем сам нападающий. Дзюба зачем-то пнул людей. Хотя Кокорин сделал многое, чтобы стать объектом их насмешек.

Мне Артем симпатичен – это искренний, веселый, азартный парень. Когда он получает удовольствие от футбола, это нравится. Хотя за «Зенит» и «Спартак» я никогда не болел. Здесь же нападающий выбрал неудачный формат защиты.

Когда Широков критиковал фанатов за то, что они срывали матч, я хотя бы понимал футболиста. В следующий раз Дзюбу станут необоснованно критиковать, когда он этого не будет заслуживать. Не нужно провоцировать там, где нет информационного повода. Необходимо быть солиднее и контролировать эмоции. А если хочется защитить кого-то из команды, то следует делать это корректно, чтобы шло на пользу всем», – сказал Грушевский.