Игуаин нанес лишь один удар по воротам «Наполи»

Туь не в преданности дело! Я смотрел матч, от начала и до конца. Игуаину, даже до мяча докасываться не давали. А если подобное случалось, то на стадионе стоял такой оглушительный свист, что кровь из ушей могла пойти. У ФК "Наполи", не вероятно преданные болельщики. Я таких болельщиков, каждому клубу желаю!
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сыграл невзрачно против своей бывшей команды. В матче 30-го тура итальянской Серии А туринцы на выезде встречались с «Наполи». Матч закончился со счетом 1:1.
Согласно статистике встречи, Игуаин за все время матча нанес лишь один удар по чужим воротам, который был заблокирован. Он ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной площади.
Напомним, что Игуаин перешел в «Ювентус» из «Наполи» в июле 2016 года.