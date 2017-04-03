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    Игуаин нанес лишь один удар по воротам «Наполи»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сыграл невзрачно против своей бывшей команды. В матче 30-го тура итальянской Серии А туринцы на выезде встречались с «Наполи». Матч закончился со счетом 1:1.

    Согласно статистике встречи, Игуаин за все время матча нанес лишь один удар по чужим воротам, который был заблокирован. Он ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной площади.

    Напомним, что Игуаин перешел в «Ювентус» из «Наполи» в июле 2016 года.

    Источник: Goal.com

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    03.04.2017 09:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 апреля 2017, 14:09

      Туь не в преданности дело! Я смотрел матч, от начала и до конца. Игуаину, даже до мяча докасываться не давали. А если подобное случалось, то на стадионе стоял такой оглушительный свист, что кровь из ушей могла пойти. У ФК "Наполи", не вероятно преданные болельщики. Я таких болельщиков, каждому клубу желаю!

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 3 апреля 2017, 10:52

      В Наполи, видать, его так хорошо изучили, что нашли противоядие против него

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 апреля 2017, 10:35

      вот что значит преданность)

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