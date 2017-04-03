Игуаин нанес лишь один удар по воротам «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сыграл невзрачно против своей бывшей команды. В матче 30-го тура итальянской Серии А туринцы на выезде встречались с «Наполи». Матч закончился со счетом 1:1.

Согласно статистике встречи, Игуаин за все время матча нанес лишь один удар по чужим воротам, который был заблокирован. Он ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной площади.

Напомним, что Игуаин перешел в «Ювентус» из «Наполи» в июле 2016 года.