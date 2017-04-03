Луческу назвал поле на стадионе «Казань-Арена» лучшим, где «Зениту» приходилось играть в нынешнем сезоне

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 21-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб одержал победу над «Рубином» со счетом 2:0, а также высоко оценил качество газона на стадионе «Казань-Арена».

После данного результата «Зенит» набрал 43 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» на три балла.

– Как вам газон? Есть ли нарекания?

– Лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Все понравилось – и стадион, и атмосфера, и поле. Думаю, к Кубку конфедераций газон будет еще лучше, когда появится солнце. Довольны результатом, заслужили его безоговорочно – контролировали мяч на протяжении всей игры. «Рубин» – очень хорошая команда. Доволен тремя очками и игрой, которую мы продемонстрировали.

– Удивил ли вас «Рубин»?

– Честно говоря, ожидал, что больше атакующего футбола покажет «Рубин». В первой половине матча они сели к своим воротам, и хорошо, что мы нашли моменты и забили два гола. Во втором тайме они уже пытались играть более позиционно.