«Локомотив» может арендовать стадион «Фишт» в Сочи

«Локомотив» планирует использовать сочинскую арену «Фишт» для проведения матчей и тренировок команды. О контакте с московским клубом рассказала министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

«Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба «Локомотив» о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе. Люди побывали на стадионе, посмотрели и им очень понравилось. Их интересует возможность использования этого стадиона», – сообщила Чернова.

«Фишт» входит в список объектов проведения летнего Кубка конфедераций. 28 марта на поле арены прошел товарищеский матч сборных России и Бельгии (3:3).

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 10 место.