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«Локомотив» может арендовать стадион «Фишт» в Сочи

30 марта 2017, 16:14
20

«Локомотив» планирует использовать сочинскую арену «Фишт» для проведения матчей и тренировок команды. О контакте с московским клубом рассказала министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

«Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба «Локомотив» о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе. Люди побывали на стадионе, посмотрели и им очень понравилось. Их интересует возможность использования этого стадиона», – сообщила Чернова.

«Фишт» входит в список объектов проведения летнего Кубка конфедераций. 28 марта на поле арены прошел товарищеский матч сборных России и Бельгии (3:3).

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 10 место.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (20)
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kykyi
1490879935
Так, РЖД уже напрягли, похоже стадион содержать некому. Не думаю, что болельщики Локо в восторге.
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Freaky
1490881067
Сочи - Подмосковье что ли!? Странная новость. Не верится. Только если для межсезонья и подобного.
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filosof sparty
1490882762
Ну может там на проводниц ходить начнут
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Андреич
1490889073
Неоднократно, во время различных репортажей, произносят "знаменитый "Фишт". Чем он ТАК знаменит? Церемониями открытия и закрытия игр и всё? Так это не заслуга. Это, так сказать, "разнорядка" от МОК. Или у ФИШТА есть другая ФИШКА? Может сочинцы подскажут?
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ArReal
1490890005
Наверно сверху приказали снимать эту никому не нужную арену - построенную для пары матчей на деньги простых россиян...
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СОКОЛ САРАТОВ
1490890787
450 миллионов в год только обслуживание арены обойдётся
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super.zenitchik
1490897263
Олимпийский стадион под тренировочную базу! Нифига себе!
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мы_не_рабы
1490901144
Может быть сразу "Сочинский Локомотив"? Что выдумывать? Одним клубом в Москве меньше будет. Болельщики из Москвы дружно в Сочи переедут. Квартиры раскупят. И у Мутко пропадёт головная боль, что делать с этим стадионом? А то как в мультфильме:" Мы строили, строили и наконец..... построили." Так ведь стадион содержать надо. Вот РЖД и будет содержать. Партия сказала - надо, Белозёров ответил - есть!
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Мары
1490905401
Для болел Локомотива плохо.Для команды Локомотив хорошо. Судя по отзывам, лучшая поляна в России.
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pntrz
1490906016
что в Москве на телок не ходят, что там
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