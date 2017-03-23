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    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» просматривали Рюдигера

    Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Ранее сообщалось, что в приобретении футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

    Скауты английских топ-клубов просматривали Рюдигера во время матча сборных Германии и Англии. Игрок провел на поле 90 минут.

    Трансферная стоимость Рюдигера оценивается в 13 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне футболист провел в Серии А 18 матчей, сделав одну голевую передачу.

    Источник: ESPN

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    23.03.2017 23:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +377

      bringing 24 марта 2017, 03:19

      Вот такую новость я ожидал всю свою сознательную Жизнь на бомбардире .ЗБС новость.Круто круто,класс.Распечатаю и вешаю на стену,как плакат на память.

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