«Манчестер Юнайтед» и «Челси» просматривали Рюдигера

Вот такую новость я ожидал всю свою сознательную Жизнь на бомбардире .ЗБС новость.Круто круто,класс.Распечатаю и вешаю на стену,как плакат на память.
Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Ранее сообщалось, что в приобретении футболиста заинтересован «Манчестер Сити».
Скауты английских топ-клубов просматривали Рюдигера во время матча сборных Германии и Англии. Игрок провел на поле 90 минут.
Трансферная стоимость Рюдигера оценивается в 13 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне футболист провел в Серии А 18 матчей, сделав одну голевую передачу.