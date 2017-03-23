«Манчестер Юнайтед» и «Челси» просматривали Рюдигера

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Ранее сообщалось, что в приобретении футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

Скауты английских топ-клубов просматривали Рюдигера во время матча сборных Германии и Англии. Игрок провел на поле 90 минут.

Трансферная стоимость Рюдигера оценивается в 13 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне футболист провел в Серии А 18 матчей, сделав одну голевую передачу.