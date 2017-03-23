«Амкар» ведет переговоры о продлении контракта с Гаджиевым

Думаю, что всё по делу. Действительно тренер. В отличие от многих, занимающих такие места в командах РФПЛ.
Руководство «Амкара» намерено продлить контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. По информации источника, стороны уже начали переговоры о пролонгации соглашения, которое истекает грядущим летом. Сообщается, что новый контракт будет рассчитан на два года.
Напомним, Гаджиев возглавляет «Амкар» с 2014 года. На данный момент пермский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место, имея в активе 30 очков.