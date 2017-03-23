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    «Амкар» ведет переговоры о продлении контракта с Гаджиевым

    Руководство «Амкара» намерено продлить контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. По информации источника, стороны уже начали переговоры о пролонгации соглашения, которое истекает грядущим летом. Сообщается, что новый контракт будет рассчитан на два года.

    Напомним, Гаджиев возглавляет «Амкар» с 2014 года. На данный момент пермский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место, имея в активе 30 очков.

    Источник: ФАН

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    23.03.2017 20:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 23 марта 2017, 21:39

      Думаю, что всё по делу. Действительно тренер. В отличие от многих, занимающих такие места в командах РФПЛ.

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