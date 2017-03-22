«МЮ» сыграет с «Реалом» и «Барселоной» в США

«Манчестер Юнайтед» предстоящим летом проведет тур по США. В ходе подготовки к новому сезону манкунианцы сыграют 15 июля с «Лос-Анджелес Гэлакси», а 17-го – с «Реал Солт-Лейк».

После этого у команды Жозе Моуринью запланировано участие в Международном Кубке Чемпионов. Первый матч состоится 20 июля против «Манчестер Сити». 23-го пройдет игра с мадридским «Реалом» в Санта-Кларе, а завершится тур в Вашингтоне игрой с «Барселоной» 26 июля.