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    Байрамян: «С Бердыевым сны становятся явью»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился своими эмоциями после дебютного для себя матча в стартовом составе против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в рамках Лиги Европы.

    – Очень рад, что дебютировал в Лиге Европы, тем более на таком великом стадионе и против такой команды. Эмоции просто невероятные! Спасибо Курбану Бердыеву и всему тренерскому штабу за то, что предоставили подобную возможность. И вообще — спасибо за всю эту европейскую сказку. Безусловно, очень обидно, что проиграли «Манчестер Юнайтед», что не прошли в четвертьфинал. Все-таки было ощущение, что мы способны на что-то большее. Сейчас важно сделать правильные выводы и продолжать работать.

    – Как думаете, в этом сезоне «Ростов» реально сможет побороться за место в первой четверке в РФПЛ, которое как раз и дает право участвовать в еврокубках?

    – Если работать с таким тренером, то да. Все, что ты видел когда-то во снах, с Курбаном Бердыевым и его тренерским штабом становится явью.

    Источник: Известия

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    22.03.2017 08:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 марта 2017, 16:02

      И в самом деле, что такое волшебное он шепчет игрокам, что команда выдаёт такую игру?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 марта 2017, 12:40

      Хорошо сказал,душевно, и я ему верю...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 22 марта 2017, 09:20

      Бекеевич - истинно великий тренер!

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