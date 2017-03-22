Байрамян: «С Бердыевым сны становятся явью»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился своими эмоциями после дебютного для себя матча в стартовом составе против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в рамках Лиги Европы.

– Очень рад, что дебютировал в Лиге Европы, тем более на таком великом стадионе и против такой команды. Эмоции просто невероятные! Спасибо Курбану Бердыеву и всему тренерскому штабу за то, что предоставили подобную возможность. И вообще — спасибо за всю эту европейскую сказку. Безусловно, очень обидно, что проиграли «Манчестер Юнайтед», что не прошли в четвертьфинал. Все-таки было ощущение, что мы способны на что-то большее. Сейчас важно сделать правильные выводы и продолжать работать.

– Как думаете, в этом сезоне «Ростов» реально сможет побороться за место в первой четверке в РФПЛ, которое как раз и дает право участвовать в еврокубках?

– Если работать с таким тренером, то да. Все, что ты видел когда-то во снах, с Курбаном Бердыевым и его тренерским штабом становится явью.