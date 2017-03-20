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    Пике заявил, что «Барселона» намерена выиграть все апрельские матчи

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о недопустимости потери очков каталонцев. По словам футболиста, команде необходимо побеждать в каждом предстоящем матче.

    «Апрель будет веселым, нам необходимо побеждать в каждом матче. А чтобы постоянно побеждать, необходимо много усилий. После поражения от «Депортиво» любая потеря очков недопустима. Мы больше не можем позволить себе такой роскоши», – сказал испанец.

    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Marca

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    20.03.2017 22:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 21 марта 2017, 18:08

      Да начиная с первого апреля

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 21 марта 2017, 02:27

      На счёт всех матчей я не знаю, ну Ювентус проходить надо по любому.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 21 марта 2017, 00:17

      Да ...... но у " Реала " выиграть вряд ли получится ........

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 21 марта 2017, 00:02

      Ювентус передаёт Пике большой привет)

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 20 марта 2017, 23:21

      а что толку. Сливки своего не упустят.в прошлом туре надо было бороться

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