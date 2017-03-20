Пике заявил, что «Барселона» намерена выиграть все апрельские матчи

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о недопустимости потери очков каталонцев. По словам футболиста, команде необходимо побеждать в каждом предстоящем матче.

«Апрель будет веселым, нам необходимо побеждать в каждом матче. А чтобы постоянно побеждать, необходимо много усилий. После поражения от «Депортиво» любая потеря очков недопустима. Мы больше не можем позволить себе такой роскоши», – сказал испанец.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры.