«Барселона» повторила рекорд «Реала» 46-летней давности

Ахахахахаха ключевое слово повторила рекорд (РЕАЛА) так что глорам Реала лучше в сторонке постоять все что вы говорите про судьей и к вам относится тоже, значит вас тоже за уши тянули.)))
Очередной рекорд покорился «Барселоне», сообщает Mister Chip. За прошедшие 28 туров испанской Примеры команда Луиса Энрике не получила ни одной красной карточки и ни одного пенальти в свои ворота. Последний раз в испанском чемпионате такое случилось в сезоне-1970/71 в исполнении «Реала».
Напомним, что в матче 28-го тура «Барселона» одолела «Валенсию» со счетом 4:2. Дубль в составе каталонцев оформил Лионель Месси.