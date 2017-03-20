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    «Барселона» повторила рекорд «Реала» 46-летней давности

    Очередной рекорд покорился «Барселоне», сообщает Mister Chip. За прошедшие 28 туров испанской Примеры команда Луиса Энрике не получила ни одной красной карточки и ни одного пенальти в свои ворота. Последний раз в испанском чемпионате такое случилось в сезоне-1970/71 в исполнении «Реала».

    Напомним, что в матче 28-го тура «Барселона» одолела «Валенсию» со счетом 4:2. Дубль в составе каталонцев оформил Лионель Месси.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 06:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 21 марта 2017, 02:43

      Ахахахахаха ключевое слово повторила рекорд (РЕАЛА) так что глорам Реала лучше в сторонке постоять все что вы говорите про судьей и к вам относится тоже, значит вас тоже за уши тянули.)))

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 20 марта 2017, 13:25

      Ну это конечно же спасибо судьям)))

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 20 марта 2017, 12:48

      За 28 туров ни одной пенальти и ни одного красного . охренеть.Все судьи каталонцы что ли?Тянут за уши.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 марта 2017, 12:28

      И они постоянно ещё кричат про судейство? клоуны, там только за их симуляции можно к хренам банить от футбола...)

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 марта 2017, 10:31

      барса не может - судья поможет))

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 марта 2017, 09:49

      барса молодцы

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 марта 2017, 09:00

      Мда

      0
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      Рейтинг: +21

      tfu 20 марта 2017, 08:57

      Мда ни одного пенальти и красных карточек. Да это нереально судья помогает чё сказать

      -3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 20 марта 2017, 07:59

      Да все просто..
      Потому, что в одну калитку судят вот и все))

      -2
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      Рейтинг: -45

      stream15 20 марта 2017, 07:58

      Приятно читать такое.

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > stream15 20 марта 2017, 08:26

      Приятно написано. А так это заслуга судей.

      -1
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