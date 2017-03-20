«Барселона» повторила рекорд «Реала» 46-летней давности

Очередной рекорд покорился «Барселоне», сообщает Mister Chip. За прошедшие 28 туров испанской Примеры команда Луиса Энрике не получила ни одной красной карточки и ни одного пенальти в свои ворота. Последний раз в испанском чемпионате такое случилось в сезоне-1970/71 в исполнении «Реала».

Напомним, что в матче 28-го тура «Барселона» одолела «Валенсию» со счетом 4:2. Дубль в составе каталонцев оформил Лионель Месси.