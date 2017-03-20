Энрике подшутил над уснувшим журналистом

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике на пресс-конференции после матча 28-го тура испанской Примеры с «Валенсией», который закончился со счетом 4:2, посмеялся над заснувшим журналистом. Сам специалист заметил, что видит такое впервые в своей карьере. После пары шуток он продолжил отвечать на вопросы. Как сообщается, уснувший журналист представлял британское агентство CBS News.

El momento más divertido de la rueda de prensa de Luis Enrique pic.twitter.com/hTR0tUsNAZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 19 марта 2017 г.