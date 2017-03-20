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    Энрике подшутил над уснувшим журналистом

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике на пресс-конференции после матча 28-го тура испанской Примеры с «Валенсией», который закончился со счетом 4:2, посмеялся над заснувшим журналистом. Сам специалист заметил, что видит такое впервые в своей карьере. После пары шуток он продолжил отвечать на вопросы. Как сообщается, уснувший журналист представлял британское агентство CBS News.

    Источник: ФК «Барселона»

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    20.03.2017 06:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 марта 2017, 10:34

      чото он таким веселым не был после прошлого тура))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > овертайм 20 марта 2017, 11:42

      Потому что веселье (смех) без причины-признак дурачины

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