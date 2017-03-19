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    Бундеслига. «Майнц» потерпел поражение от «Шальке-04»

    В матче 25-го тура Бундеслиги «Шальке-04» в гостях одержал победу над «Майнцем» со минимальным счетом 1:0. Единственный гол этой встречи на свой счет записал Сеад Колашинац.

    Данный успех позволил «Шальке-04» набрать 33 очка и подняться на девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Майнц» остался на 12-й позиции, имея в активе 29 баллов.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

    Майнц – Шальке-04 – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Колашинац, 50.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 19:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      maks25@ 19 марта 2017, 21:55

      Шальке, думаю один из трёх претендентов взять Лигу Европы 2017. Возможно будет в финале. Ротация состава очень хорошая.

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