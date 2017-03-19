Бундеслига. «Майнц» потерпел поражение от «Шальке-04»

Шальке, думаю один из трёх претендентов взять Лигу Европы 2017. Возможно будет в финале. Ротация состава очень хорошая.
В матче 25-го тура Бундеслиги «Шальке-04» в гостях одержал победу над «Майнцем» со минимальным счетом 1:0. Единственный гол этой встречи на свой счет записал Сеад Колашинац.
Данный успех позволил «Шальке-04» набрать 33 очка и подняться на девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Майнц» остался на 12-й позиции, имея в активе 29 баллов.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур
Гол: 0:1 – Колашинац, 50.