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    РФПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром»

    В матче 20-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» – 0:0.

    Таким образом, «Краснодар» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. «Уфа», имеющая в активе 32 балла, находится на одну позицию ниже.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Краснодар – Уфа – 0:0

    Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Петров, Калешин, Перейра, Каборе, Шишкин (Газинский, 58), Вандерсон, Жигулев (Мамаев, 46), Клаэссон.

    Уфа: Беленов, Живоглядов, Карп (Ваньек, 62), Аликин, Пауревич, Пуцко, Засеев, Сухов, Стоцкий, Фатай, Сысуев (Йокич, 68).

    Предупреждения: нет – Пуцко, 37; Стоцкий, 42; Аликин, 80.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 18:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 19 марта 2017, 22:39

      Богданыч пока не проигрывал.

      1
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 19 марта 2017, 21:41

      Уфа молодца!

      0
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 19 марта 2017, 19:59

      Устали, третья игра за неделю, после перерыва будет интереснее)

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 19 марта 2017, 19:40

      С - Р - А - М - О - Т - А ! ! ! Ну почему ?

      1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 19 марта 2017, 19:19

      Краснодар не напрягался. Предупреждения-нет, говорит о многом.

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      Рейтинг: +988

      опус 2 19 марта 2017, 19:01

      Уфа молодцы ! Семак не меняет игру ,поставленную при Гончаренко .

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 марта 2017, 18:51

      желаю Уфе догнать Зенит

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 19 марта 2017, 18:46

      Издевательство над людьми. Имею абонемент а на стадион уже не хожу. Неужеле и сейчас С.Н. не попрет его с его амбициями в шею из клуба. ??? При новом тренере сразу выйдут в основе Жорик и Лаборде и пойдут победы.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Серёга Краснодарский 19 марта 2017, 18:55

      Шалимов не тренер он же всегда баб тренировал

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 марта 2017, 18:43

      Уфа пока крепко стоит на ногах. Продолжайте в том же духе!

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 19 марта 2017, 18:41

      Сезон проходной получается.Команда топчется на месте. Галицкий думай!!!

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