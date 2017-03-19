РФПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром»

В матче 20-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» – 0:0.

Таким образом, «Краснодар» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. «Уфа», имеющая в активе 32 балла, находится на одну позицию ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Краснодар – Уфа – 0:0

Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Петров, Калешин, Перейра, Каборе, Шишкин (Газинский, 58), Вандерсон, Жигулев (Мамаев, 46), Клаэссон.

Уфа: Беленов, Живоглядов, Карп (Ваньек, 62), Аликин, Пауревич, Пуцко, Засеев, Сухов, Стоцкий, Фатай, Сысуев (Йокич, 68).

Предупреждения: нет – Пуцко, 37; Стоцкий, 42; Аликин, 80.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ