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РФПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром»

19 марта 2017, 18:20
14

В матче 20-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» – 0:0.

Таким образом, «Краснодар» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. «Уфа», имеющая в активе 32 балла, находится на одну позицию ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Краснодар – Уфа – 0:0

Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Петров, Калешин, Перейра, Каборе, Шишкин (Газинский, 58), Вандерсон, Жигулев (Мамаев, 46), Клаэссон.

Уфа: Беленов, Живоглядов, Карп (Ваньек, 62), Аликин, Пауревич, Пуцко, Засеев, Сухов, Стоцкий, Фатай, Сысуев (Йокич, 68).

Предупреждения: нет – Пуцко, 37; Стоцкий, 42; Аликин, 80.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Уфа
Комментарии (14)
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tambovchanin
1489937136
матч не скучный получился молодцы!!богданыч продолжай в том же духе
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sochi-2013
1489938082
Сезон проходной получается.Команда топчется на месте. Галицкий думай!!!
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Ral13
1489938198
Уфа пока крепко стоит на ногах. Продолжайте в том же духе!
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Серёга Краснодарский
1489938364
Издевательство над людьми. Имею абонемент а на стадион уже не хожу. Неужеле и сейчас С.Н. не попрет его с его амбициями в шею из клуба. ??? При новом тренере сразу выйдут в основе Жорик и Лаборде и пойдут победы.
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Garrincha58
1489938674
желаю Уфе догнать Зенит
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опус 2
1489939295
Уфа молодцы ! Семак не меняет игру ,поставленную при Гончаренко .
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sochi-2013
1489940347
Краснодар не напрягался. Предупреждения-нет, говорит о многом.
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yudinvitalik
1489942776
Устали, третья игра за неделю, после перерыва будет интереснее)
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ilichkadr
1489948869
Уфа молодца!
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super.zenitchik
1489952344
Богданыч пока не проигрывал.
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