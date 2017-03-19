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    Глеб, Калачев и Бухаров сыграют с первых минут матча «Крылья Советов – «Ростов»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Напомним, встреча пройдет сегодня в Самаре и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб, Громов, Бато, Мияйлович, Зинков, Зуев, Зотов.

    Запасные: Конюхов, Шильников, Башкиров, Чочиев, Садик, Паскуато, Цвейба, Кудряшов, Бруно, Родич, Божин, Визнович.

    «Ростов»: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Бухаров, Полоз.

    Запасные: Гошев, Комиссаров, Азмун, Байрамян, Киреев, Могилевец, Симич, Девич, Сорокин.

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    Источник: РПЛ

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    19.03.2017 13:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 19 марта 2017, 14:25

      Калач - это серьезно. Из-за его отсутствия МЮ и проиграли.

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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 19 марта 2017, 14:05

      Калачев не остался в Манчестере? Я думал его друг Жозе не отпустит

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