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    «Манчестер Сити» договорился о трансфере голкипера «Бенфики»

    Вратарь «Бенфики» Эдерсон близок к переходу в «Манчестер Сити». Отмечается, что «горожане» ведут с португальцами переговоры по трансферу 23-летнего бразильца.

    По информации источника, между клубами уже достигнуто предварительное соглашение.

    Ранее сообщалось, что президент «Бенфики» специально летал в Англию для переговоров по продаже голкипера.

    В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Эдерсон провел 20 матчей, в которых пропустил девять голов.

    Источник: Record

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    19.03.2017 13:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 марта 2017, 13:30

      Так-с... получается, тогда Каспер Шмейхель либо в Ливер, либо в МЮ на замену де Хеа...
      Эдерсон провёл чумовой матч против Дортмунда дома, но по одной игре не судят. Молод, сыроват, из Бразилии к тому же (вратари там не особо). Очень хороший, но не настолько, чтоб сразу world class и топовые задачи с топ-клубом решать.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 марта 2017, 14:57

      Браво согласен что не оправдал ожидание Пепа, но согласитесь что с такой защитой любой кипер пропускал бы много! Конечно, я не говорю про Буффонище и Ноера! Их не получишь они верны своему клубу и клубы их ценят достойно!!!

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 марта 2017, 14:26

      Всё правильно. Харта возвращать не хотят, у Кабальеро контракт заканчивается и тоже продлевать не хотят, так как есть молодая замена. Только без тотального обновления защиты и он не поможет.

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      Рейтинг: +80

      Said_ 19 марта 2017, 13:14

      Митрюшкин в Бенфику ?

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 19 марта 2017, 13:10

      вот это будет уже отличное усиление для МС... в этом сезоне он очень круто игра... только благодаря ему Бенфика смогла дома обыграть Боруссию

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