«Манчестер Сити» договорился о трансфере голкипера «Бенфики»

Вратарь «Бенфики» Эдерсон близок к переходу в «Манчестер Сити». Отмечается, что «горожане» ведут с португальцами переговоры по трансферу 23-летнего бразильца.

По информации источника, между клубами уже достигнуто предварительное соглашение.

Ранее сообщалось, что президент «Бенфики» специально летал в Англию для переговоров по продаже голкипера.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Эдерсон провел 20 матчей, в которых пропустил девять голов.