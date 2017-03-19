«Манчестер Сити» договорился о трансфере голкипера «Бенфики»

Так-с... получается, тогда Каспер Шмейхель либо в Ливер, либо в МЮ на замену де Хеа...
Эдерсон провёл чумовой матч против Дортмунда дома, но по одной игре не судят. Молод, сыроват, из Бразилии к тому же (вратари там не особо). Очень хороший, но не настолько, чтоб сразу world class и топовые задачи с топ-клубом решать.
Вратарь «Бенфики» Эдерсон близок к переходу в «Манчестер Сити». Отмечается, что «горожане» ведут с португальцами переговоры по трансферу 23-летнего бразильца.
По информации источника, между клубами уже достигнуто предварительное соглашение.
Ранее сообщалось, что президент «Бенфики» специально летал в Англию для переговоров по продаже голкипера.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Эдерсон провел 20 матчей, в которых пропустил девять голов.