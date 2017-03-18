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    «Интер» готов предложить Конте 15 миллионов в год

    «Интер» намерен предложить главному тренеру «Челси» Антонио Конте контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем его нынешний заработок в Лондоне.

    Отмечается, что в случае согласия 47-летний специалист также получит полный контроль над трансферной политикой «нерадзурри».

    Конте возглавил синих минувшим летом. Под его руководством «Челси» после 28-ми туров уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.

    Источник: The Sun

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    18.03.2017 12:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2017, 14:13

      Абрамович может и больше дать так что интеристы могут не пыжится Конте еще пока ничего не выиграл и я думаю пару сезонов еще в АПЛ попылит

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      Рейтинг: +51

      Денчик34 18 марта 2017, 13:47

      The Sun )))))

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