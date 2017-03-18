«Интер» готов предложить Конте 15 миллионов в год

«Интер» намерен предложить главному тренеру «Челси» Антонио Конте контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем его нынешний заработок в Лондоне.

Отмечается, что в случае согласия 47-летний специалист также получит полный контроль над трансферной политикой «нерадзурри».

Конте возглавил синих минувшим летом. Под его руководством «Челси» после 28-ми туров уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.