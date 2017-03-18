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  • Селюк: «Не надо бояться убирать лимит на легионеров. Спросите у бельгийцев, когда они приедут в Сочи играть товарищеский матч»

Селюк: «Не надо бояться убирать лимит на легионеров. Спросите у бельгийцев, когда они приедут в Сочи играть товарищеский матч»

18 марта 2017, 09:49
29

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что РФПЛ должна ориентироваться на чемпионат Бельгии, где не существует лимита на легионеров, но при этом имеется высокая конкуренция за место в национальной команде.

Отметим, что в 1/4 финала Лиги Европы Бельгия имеет наибольшее представительство своих клубов. Напомним, до данной стадии добрались «Андерлехт» и «Генк».

– Что же касается бельгийского футбола, то отмена лимита на легионеров – очень большой шаг. У них в чемпионате не так много иностранцев, но и сборная стала играть хорошо, а на каждую позицию по пять человек. Клубный футбол поднялся, увеличилось благосостояние клубов, а зарплаты меньше, чем в «Крыльях Советов». Это так, к примеру.

– Для России это применимо?

– Это путь, который нужно показать нашим функционерам, ответственным за развитие футбола в стране. Россия в десять раз богаче и сильнее, чем бельгийцы. И не нужны потолки зарплат, которые приведут к серым схемам. Журналистам надо кричать об этом! Чтобы на новые красавцы стадионы приходили люди. Не надо бояться убирать лимит на легионеров, спросите у бельгийцев, когда они приедут в Сочи играть товарищеский матч.

Добавим, что сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч в Сочи 28 марта.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Селюк Дмитрий
Комментарии (29)
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84aivengo
1489820501
функционировала бы нормально продуктивно система детско-юношеского футбола,о лимите никто не заговорил бы... посмотрите на германию... у них практически два равноценных состава сборной без всяких лимитов
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Мары
1489821161
Лимит изначально служил не тому, чтобы наштамповать игроков для сборной страны, а тому чтобы ведущие клубы Зенит и ЦСКА не имели проблем в собственном чемпионате.Именно тогда Мудко и компания заложили мину замедленного действия под наш футбол.А теперь то да, все блин экспертами стали. Единственный кто тогда орал в голос, что это выльется в катастрофу был Карпин. Хотя кто теперь об этом вспомнит ?
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Smekaev
1489821360
Нашим функционерам серые схемы как раз и нужны. Они только для этого все и делают, а развитие футбола им по фигу - у них уже дома куплены в теплых странах, а Россия для них просто место заработка. К сожалению.
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turist82
1489822550
У нас было время когда его не было...и что, по 11 негров бегало на поле.
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Joko21
1489824745
отменят лимит - з/п у наших футболистов упадут в разы и может тогда они задумаются об отъезде в др. чемпионаты
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giluxa1963
1489826314
оно и видно в сборной бельгии ни одного бальгийца одни обезьяны
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ivanthebest
1489827118
Один из тех немногочисленных случаев, когда Селюк сказал умные вещи)
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RedGreenHooligan
1489827798
Не думал, что когда нибудь скажу это... НО Селюк прав... пожалуй первый раз... Лимит давно изжил себя и уже идет во вред... когда молодой игрок требует туеву кучу денег, за то что он 3 раза появился на поле и отметился 1 мячом это просто тупость... и ведь в России полно таких! или Платить за игрока 5млн, когда ему красная цена 1-2 млн, но 3-4 накидывают за паспорт и возраст....
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сергей николаевич
1489830109
))))
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acer2003
1489832796
Одно из первых адекватных высказываний Селюка ! Полностью прав !
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