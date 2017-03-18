Селюк: «Не надо бояться убирать лимит на легионеров. Спросите у бельгийцев, когда они приедут в Сочи играть товарищеский матч»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что РФПЛ должна ориентироваться на чемпионат Бельгии, где не существует лимита на легионеров, но при этом имеется высокая конкуренция за место в национальной команде.

Отметим, что в 1/4 финала Лиги Европы Бельгия имеет наибольшее представительство своих клубов. Напомним, до данной стадии добрались «Андерлехт» и «Генк».

– Что же касается бельгийского футбола, то отмена лимита на легионеров – очень большой шаг. У них в чемпионате не так много иностранцев, но и сборная стала играть хорошо, а на каждую позицию по пять человек. Клубный футбол поднялся, увеличилось благосостояние клубов, а зарплаты меньше, чем в «Крыльях Советов». Это так, к примеру.

– Для России это применимо?

– Это путь, который нужно показать нашим функционерам, ответственным за развитие футбола в стране. Россия в десять раз богаче и сильнее, чем бельгийцы. И не нужны потолки зарплат, которые приведут к серым схемам. Журналистам надо кричать об этом! Чтобы на новые красавцы стадионы приходили люди. Не надо бояться убирать лимит на легионеров, спросите у бельгийцев, когда они приедут в Сочи играть товарищеский матч.

Добавим, что сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч в Сочи 28 марта.