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    Селюк: «Не надо бояться убирать лимит на легионеров. Спросите у бельгийцев, когда они приедут в Сочи играть товарищеский матч»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что РФПЛ должна ориентироваться на чемпионат Бельгии, где не существует лимита на легионеров, но при этом имеется высокая конкуренция за место в национальной команде.

    Отметим, что в 1/4 финала Лиги Европы Бельгия имеет наибольшее представительство своих клубов. Напомним, до данной стадии добрались «Андерлехт» и «Генк».

    – Что же касается бельгийского футбола, то отмена лимита на легионеров – очень большой шаг. У них в чемпионате не так много иностранцев, но и сборная стала играть хорошо, а на каждую позицию по пять человек. Клубный футбол поднялся, увеличилось благосостояние клубов, а зарплаты меньше, чем в «Крыльях Советов». Это так, к примеру.

    – Для России это применимо?

    – Это путь, который нужно показать нашим функционерам, ответственным за развитие футбола в стране. Россия в десять раз богаче и сильнее, чем бельгийцы. И не нужны потолки зарплат, которые приведут к серым схемам. Журналистам надо кричать об этом! Чтобы на новые красавцы стадионы приходили люди. Не надо бояться убирать лимит на легионеров, спросите у бельгийцев, когда они приедут в Сочи играть товарищеский матч.

    Добавим, что сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч в Сочи 28 марта.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.03.2017 09:49
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 марта 2017, 13:26

      Одно из первых адекватных высказываний Селюка ! Полностью прав !

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 18 марта 2017, 12:41

      ))))

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 18 марта 2017, 12:03

      Не думал, что когда нибудь скажу это... НО Селюк прав... пожалуй первый раз... Лимит давно изжил себя и уже идет во вред... когда молодой игрок требует туеву кучу денег, за то что он 3 раза появился на поле и отметился 1 мячом это просто тупость... и ведь в России полно таких! или Платить за игрока 5млн, когда ему красная цена 1-2 млн, но 3-4 накидывают за паспорт и возраст....

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      Рейтинг: +458

      Йост > RedGreenHooligan 2 ноября 2017, 20:15

      А если убрать легионеров вообще, то все россияне окажутся в равных условиях. Скамейка длинная - быстро можно заменить на более строптивого, который играть хочет и про зарплату промолчит, чтобы не бесить босса...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 марта 2017, 11:51

      Один из тех немногочисленных случаев, когда Селюк сказал умные вещи)

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 марта 2017, 11:38

      оно и видно в сборной бельгии ни одного бальгийца одни обезьяны

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 марта 2017, 11:27

      А каково бельгийцам болеть за национальную команду в которой почти нет лиц бельгийской национальности?

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Кlaksvikar Ittrotarselag 18 марта 2017, 12:00

      а что ты понимаешь под понятием Бельгийская национальность? Это те, кто коренные бельгийцы? так это полнейший бред! если страна воспитала футболиста, которые родились в этой стране и которая их воспитала, но родители выходцы из других стран? так Бельгия имеет на них одинаковые права! и если игроки идут играть именно за Бельгию то это их родина!
      P/S Меджду прочим в составе Бельгии очень много так называемых коренных бельгийцев!
      Куртуа, Миньоле, Вертонген, Симонс, Фокет, Дефур, Дендокер, братья Азары, Мертенс Миральяс... это только те футболисты, которые на слуху и имеют коренные бельгийские корни!

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > RedGreenHooligan 18 марта 2017, 17:13

      Ну ну, на последнем евро за францию играли только три белых француза... В жопу таких воспитанников, которые едут отовсюду, пусть и в яйцах своих черных пап.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Smekaev 18 марта 2017, 17:22

      пфф и что? если страна дает им качественное футбольное образование почему бы и нет... ведь именно франция вкладывает в них свои деньги

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > RedGreenHooligan 18 марта 2017, 18:31

      Причем тут деньги? Размывается национальный менталитет, и это всей Европы касается, не только Франции. Когда у тебя 50 процентов населения страны - интернациональный сброд с другим мышлением, другой верой и другими ценностями, на мой взгляд, это очень большая трагедия.
      А делается это да, в том числе и из-за денег. Только деньги получают единицы, а страдают миллионы. И, боюсь, процесс этот уже необратим:(

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      RedGreenHooligan > Smekaev 18 марта 2017, 18:37

      пфф вот в европе то как раз насрать какой ты национальности! им абсолютно пофигу на это! там совсем другое отношение, не то что у нас... у них нет такого что бы орали ан всех углах понаехали тут... они живут спокойно и мирно друг с другом и это отлично! а вот кто считает что твоя страна собирает интернациональный сброд - это уже серьезно... национализмом попахивает... идеями гитлера...

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      Smekaev > RedGreenHooligan 18 марта 2017, 20:21

      Откуда информация о мирном сосуществовании? Из ВВС? Ну так это бред журналистский. Там точно так же не любят приезжих. У меня знакомый в Лондоне работает, так его коллеги - преподы универа - очень сильно недовольны, что они сначала дохера вложили в свое образование, теперь работают, а рядом живут выходцы из ближнего востока семьей в 30 человек, и нихуя не делают и живут на дотации, которые им выплачивают из налогов работающих англичан. И это только один случай, который я знаю от очевидцев происходящего там. Так что не рассказывай то, чего не знаешь!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Smekaev 18 марта 2017, 20:25

      причем тут ББС? я это убожество и не смотрел ни когда! а инфа из достоверных источников! пару друзей живут в Германии и все нормально!

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > RedGreenHooligan 18 марта 2017, 20:30

      И дело тут не в расизме, а в уважении к обычаям и традициям коренного населения. А то, что это сброд, так я тебе скажу, что нормальные люди, как правило, хорошо и дома живут, а если едут за рубеж, так работать по контракту, а не на пособие жить на шее у граждан страны, которая их впустила.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 марта 2017, 11:12

      отменят лимит - з/п у наших футболистов упадут в разы и может тогда они задумаются об отъезде в др. чемпионаты

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      Рейтинг: +2697

      turist82 18 марта 2017, 10:35

      У нас было время когда его не было...и что, по 11 негров бегало на поле.

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > turist82 18 марта 2017, 10:55

      И когда же это было? Конкретно год, команда, матч?

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      Рейтинг: +370

      splint1989 > zenitforever2015 18 марта 2017, 11:06

      Он имеет в виду когда Динамо выпустило всю команду из легионеров, по-моему через пару лет мы взяли бронзу ЕВРО, ужасные времена ,наших футболистов не ценили и они не развивались...

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 18 марта 2017, 10:16

      Нашим функционерам серые схемы как раз и нужны. Они только для этого все и делают, а развитие футбола им по фигу - у них уже дома куплены в теплых странах, а Россия для них просто место заработка. К сожалению.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 10:12

      Лимит изначально служил не тому, чтобы наштамповать игроков для сборной страны, а тому чтобы ведущие клубы Зенит и ЦСКА не имели проблем в собственном чемпионате.Именно тогда Мудко и компания заложили мину замедленного действия под наш футбол.А теперь то да, все блин экспертами стали.
      Единственный кто тогда орал в голос, что это выльется в катастрофу был Карпин. Хотя кто теперь об этом вспомнит ?

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