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    Пятый год подряд три испанских клуба выходят в четвертьфинал Лиги чемпионов

    Мадридский «Атлетико» стал третьим испанским клубом, который вышел в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов сезона-2016/17. Он присоединился к «Барселоне» и «Реалу», которые оформили свой выход чуть раньше. Испания пятый сезон подряд будет представлена в четвертьфинале главного клубного турнира сразу тремя командами.

    Стоит отметить, что в трех предыдущих розыгрышах турнира победу праздновали именно испанцы: две победы за «Реалом» (в сезоне 2013/14 и 2015/16), одна – за «Барселоной» (2014/15).

    Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 07:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 16 марта 2017, 11:10

      а есть надежда что не испанкая команда возмёт кубок???

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 марта 2017, 11:00

      И групповом 5 клубов прошлом сезоне играла... и лига Европы Испания три раза подряд... Испания сильна последние годы... Англия идет дно...

      1
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      Рейтинг: +26

      ilyuxxxa 16 марта 2017, 10:12

      Если все правильно будет идти, РЕал-> Барса->Реал, то следующие поднимут кубок Барса))))

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 марта 2017, 10:12

      в 1982, 84,85, 1990, 93, 2005 в 1/4 финала не прошла ни одна испанская команда. В то же время была серия 4 года подряд (2000, 01,02, 03) когда по 3 испанских клуба проходили в 1/4, тогда кроме классико это были Валенсия, Депортиво, в 2000 единственный раз для Испании все три прошли в полуфинал.

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      Рейтинг: +74

      краббб 16 марта 2017, 08:55

      самый сильный чемпионат ничего не поделаешь

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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 > краббб 16 марта 2017, 09:43

      Нет там сильные клубы! Особенно трое Барса, Реал, Атлетико М, ну еще лиги Европе Севилия ну самом деле чемпионат не интересно, нету интриг кроме дерби и эль классико! В Англии 2-3 дивизиона может выигрывать топ клубов в Англии там всегда борьба! У каждого английского клуба есть зубы и может показать! Чемпионат Германия, Франция, Италия там чемпионы определено!

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      Рейтинг: +997

      egrrr 16 марта 2017, 07:41

      А могло бы быть четыре...

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > egrrr 16 марта 2017, 10:13

      с другой стороны, могло быть и два...

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 марта 2017, 07:13

      Пятый год подряд, испанская лига доказывает нам, что она не хуже английской или немецкой лиги. В Испании, очень много стало хороших команд и хорошей борьбы. А все заявления Канделаки о том что "Матч ТВ" не показывает чемпионат Испании, потому, что слишком дорого и чемпионат Испании, это чущь-звучат как маразм. Вообще кто ее пустил на этот канал? Чем она таким выдающимся отметилась в истории телевидиния, кроме случая с Собчак.

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