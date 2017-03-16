Пятый год подряд три испанских клуба выходят в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» стал третьим испанским клубом, который вышел в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов сезона-2016/17. Он присоединился к «Барселоне» и «Реалу», которые оформили свой выход чуть раньше. Испания пятый сезон подряд будет представлена в четвертьфинале главного клубного турнира сразу тремя командами.

Стоит отметить, что в трех предыдущих розыгрышах турнира победу праздновали именно испанцы: две победы за «Реалом» (в сезоне 2013/14 и 2015/16), одна – за «Барселоной» (2014/15).

Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?