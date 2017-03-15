Руни и Марсьяль не сыграют против «Ростова»

Нападающие «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль и Уэйн Руни пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Очень сомневаюсь, что Марсьяль выйдет завтра. Руни тоже еще травмирован», — сказал Моуринью.

Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» пройдет в четверг и начнется в 23:05 по московскому времени. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.