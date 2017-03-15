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    Руни и Марсьяль не сыграют против «Ростова»

    Нападающие «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль и Уэйн Руни пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    «Очень сомневаюсь, что Марсьяль выйдет завтра. Руни тоже еще травмирован», — сказал Моуринью.

    Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» пройдет в четверг и начнется в 23:05 по московскому времени. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 15:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 15 марта 2017, 20:16

      Да там и без них... А вот что Ростову делать без Граната, Гацкана и Калачева?

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      Рейтинг: +377

      bringing 15 марта 2017, 18:29

      Пфф,что с ними,что без них,Ростов сыграет красиво,как минимум.Удачи Ростову!

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