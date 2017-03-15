Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев выбыл на 5-8 недель

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вынужден будет пропустить ближайшие 5-8 недель, сообщает Mundo Deportivo. Перенесенная в концовке прошлого сезона операция не дала нужного эффекта, так как футболист продолжает испытывать проблемы с четырехглавой мышцей бедра – он страдает от фиброза.

    В текущем сезоне россиянин провел в Примере 11 матчей, в двух из которых появлялся на поле в основном составе.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2017 06:42
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 марта 2017, 11:22

      Попробуй обратиться к Роббену, у него есть под рукой крутой спец, который его поставил на ноги и помог ему избавиться от хрустальности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 15 марта 2017, 10:49

      Жалко парня, единственный наш соотечественник у которого в голове не тараканы а дело, но судьба Марка Гонсалеса его накрывает..здоровья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 марта 2017, 10:35

      Жаль конечно, но Дениса можно начинать забывать, Здоровье отсутствует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 15 марта 2017, 10:22

      Эх, жалко Дэнчика, такой перспективный, такие надежды подавал, а постоянные травмы не дают ему раскрыться в полной мере, постоянно тянуть вниз

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 15 марта 2017, 10:14

      А про Черышева напомните, кто это такой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 15 марта 2017, 10:12

      Да уж..Видать это уже хронически..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 15 марта 2017, 10:07

      Да уж не пруха у парня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 15 марта 2017, 10:03

      Больше пиарится своим папой чем играет. Слабоват в коленках.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 15 марта 2017, 09:56

      Что то не может набрать он форму , пару лет назад хорошо играл за Вильереал ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 15 марта 2017, 09:32

      Давай Ден выздоравливай!!! Ждем в сборной.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11