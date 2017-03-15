Черышев выбыл на 5-8 недель

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Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вынужден будет пропустить ближайшие 5-8 недель, сообщает Mundo Deportivo. Перенесенная в концовке прошлого сезона операция не дала нужного эффекта, так как футболист продолжает испытывать проблемы с четырехглавой мышцей бедра – он страдает от фиброза.
В текущем сезоне россиянин провел в Примере 11 матчей, в двух из которых появлялся на поле в основном составе.