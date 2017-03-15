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    «Лестер» стал восьмым английским клубом, вышедшим в четвертьфинал Лиги чемпионов

    «Лестер» одержал победу над «Севильей» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал. Таким образом, «лисы» стали восьмым английским клубом, которому удалось добраться до этой стадии турнира, что является рекордом среди всех остальных европейских стран.

    Ранее из представителей чемпионата Англии участниками 1/4 финала Лиги чемпионов становились «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Челси», «Астон Вилла», «Лидс» и «Арсенал».

    Источник: Opta

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    15.03.2017 02:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 15 марта 2017, 10:21

      Вперед и с песней! Как же я хочу чтобы лестер выйграл эту лигу, а потом можно и в чемпионшип!!!! Да хоть на марс, хоть на луну, эти парни уже вошли в истории!!!

      2
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      Рейтинг: +92

      Eighty 15 марта 2017, 08:33

      А Дерби Каунти? В 72-м играли в 1/2 с Ювентусом!

      0
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      Рейтинг: +18

      ElessaR4ik 15 марта 2017, 04:05

      а сити и шпоры не считаются?

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > ElessaR4ik 15 марта 2017, 05:53

      Они не доходили до этой стадии

      -1
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      Рейтинг: +33

      10tolik10 > АртурZaСМ 15 марта 2017, 05:58

      Сити, который до полуфинала доходил?? Не считается?)

      2
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      Рейтинг: +18

      ElessaR4ik > АртурZaСМ 15 марта 2017, 06:28

      сити были в полуфинале в 2015/2016. Шпоры в 1/4 финале в чистую реалу проиграли в 2010/2011

      3
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > ElessaR4ik 15 марта 2017, 12:01

      Согласен с тобой! Статья ни о чём! Автору можно лишь пожелать больше ума и памяти, прежде чем писать статьи!

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