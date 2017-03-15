«Лестер» стал восьмым английским клубом, вышедшим в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Лестер» одержал победу над «Севильей» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал. Таким образом, «лисы» стали восьмым английским клубом, которому удалось добраться до этой стадии турнира, что является рекордом среди всех остальных европейских стран.

Ранее из представителей чемпионата Англии участниками 1/4 финала Лиги чемпионов становились «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Челси», «Астон Вилла», «Лидс» и «Арсенал».