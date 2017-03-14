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    Широков: «Если бы я принимал допинг, то давно бы уже не играл»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков опроверг факт применения им допинга перед стартом чемпионата мира-2014. По его словам, если бы он попался на употреблении запрещенных веществ, то давно бы не играл.

    «Первый раз об этом слышу. Тем более доклад Макларена. Я думаю, Макларену и надо звонить, раз я там фигурирую. Если бы моя проба вызвала подозрения в 2014 году, то в тот же день они свои подозрения и высказали бы мне.

    А когда начинают водить вилами по воде, то через три года оно и проявляется. Если бы я принимал допинг, я бы давно уже не играл. Тем более это были не внутренние пробы, а пробы УЕФА», – сказал Широков.

    Напомним, хавбек не принял участие в чемпионате мира-2014 в Бразилии из-за полученной травмы.

    Источник: ТАСС

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    14.03.2017 15:15
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