Эссьен перешел в клуб из Индонезии

Всех наших недотеп туда надо и в Камбоджу и в Судан чтоб не слышно про них было
Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» Майкл Эссьен подписал контракт с клубом «Персиб Бандунг».
Как сообщает официальный сайт команды из Индонезии, 34-летний ганский хавбек будет выступать под пятым номером.
Стоит отметить, что до перехода в «Персиб Бандунг» Эссьен выступал за «Панатинаикос», который покинул в 2016 году.
Wilujeng sumping!@MichaelEssien resmi jadi bagian keluarga besar #PERSIB#PERSIBSalawasna #84thPEESIB pic.twitter.com/dnqE2P4JeA— PERSIB (@persib) 14 марта 2017 г.