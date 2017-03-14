Эссьен перешел в клуб из Индонезии

Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» Майкл Эссьен подписал контракт с клубом «Персиб Бандунг».

Как сообщает официальный сайт команды из Индонезии, 34-летний ганский хавбек будет выступать под пятым номером.

Стоит отметить, что до перехода в «Персиб Бандунг» Эссьен выступал за «Панатинаикос», который покинул в 2016 году.