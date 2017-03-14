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    Эссьен перешел в клуб из Индонезии

    Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» Майкл Эссьен подписал контракт с клубом «Персиб Бандунг».

    Как сообщает официальный сайт команды из Индонезии, 34-летний ганский хавбек будет выступать под пятым номером.

    Стоит отметить, что до перехода в «Персиб Бандунг» Эссьен выступал за «Панатинаикос», который покинул в 2016 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2017 10:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 14 марта 2017, 12:43

      Всех наших недотеп туда надо и в Камбоджу и в Судан чтоб не слышно про них было

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 12:17

      Кокорина, туда же.

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