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    «Манчестер Сити» хочет видеть в своих рядах Киммиха

    Хавбек «Баварии» Джошуа Киммих входит в трансферные планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, знакомого с ним по совместной работе в мюнхенском клубе.

    Ранее 22-летний полузащитник выразил недовольство своей ролью запасного игрока в немецком гранде.

    В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 30-ти встречах, записав на свой счет семь голов и две результативные передачи. Напомним, «горожане» проявляли интерес к футболисту еще прошлым летом.

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.03.2017 13:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 марта 2017, 15:46

      Сколько ещё жирных уток мы до лета увидим и услышим?

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