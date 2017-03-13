«Манчестер Сити» хочет видеть в своих рядах Киммиха

Сколько ещё жирных уток мы до лета увидим и услышим?
Хавбек «Баварии» Джошуа Киммих входит в трансферные планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, знакомого с ним по совместной работе в мюнхенском клубе.
Ранее 22-летний полузащитник выразил недовольство своей ролью запасного игрока в немецком гранде.
В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 30-ти встречах, записав на свой счет семь голов и две результативные передачи. Напомним, «горожане» проявляли интерес к футболисту еще прошлым летом.