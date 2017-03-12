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    Конте не видит ничего общего в Канте и Погба

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте порассуждал об игровом сходстве полузащитника команды Н'Голо Канте и хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба. По мнению специалиста, это абсолютно разные игроки.

    «Это два разных игрока с разными характеристиками. Я думаю, очень трудно, чтобы попробовать найти что-то общее в них. Два удивительных футболиста, но непохожие», – заявил Конте.

    В текущем сезоне Канте провел в чемпионате Англии 26 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Tribalfootball

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    12.03.2017 06:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2017, 10:28

      Погба недоразумение,а Канте это игрок пол команды вот и вся разница,Погба не для АПЛ он постоянно тормозит игру МЮ в отборе вообще никакой я уже не в первый раз повторяю он очень похож на Витселя

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 12 марта 2017, 08:31

      согласен, один стоит 105 лямов другой в 3 раза дешевле.

      1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 12 марта 2017, 06:44

      Канте может стать для синих вторым Макелеле

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