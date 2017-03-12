Конте не видит ничего общего в Канте и Погба

Главный тренер «Челси» Антонио Конте порассуждал об игровом сходстве полузащитника команды Н'Голо Канте и хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба. По мнению специалиста, это абсолютно разные игроки.

«Это два разных игрока с разными характеристиками. Я думаю, очень трудно, чтобы попробовать найти что-то общее в них. Два удивительных футболиста, но непохожие», – заявил Конте.

В текущем сезоне Канте провел в чемпионате Англии 26 матчей, в которых забил один гол.