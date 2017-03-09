Мутко: «ФИФА признала, что рейтинг сборных необъективен и его надо пересматривать»

И да, для некоторых одарённых кому типо срать на рейтинг... Будет жеребьёвка следующего чемпа Европы, а при таких раскладах, если рейтинг низкий, мы попадём в группу к 2-ум топам и одно команде типо Боснии, и вот при таких раскладах мы хер куда ещё лет 10 попадём. Поэтому, вместо того чтобы пиздеть что срать всем на рейтинг, мозгами своими подумайте, ведь в таких группах явно ничего не будет светить, также как и рейтинг особо не повысится из-за уровня команд.
Глава РФС Виталий Мутко сообщил о том, что ФИФА может изменить систему рейтинга национальных сборных.
«В ФИФА этот вопрос поднимался, и все признали, что рейтинг сегодня необъективен и его надо пересматривать. Для этого создана специальная комиссия. Соответствующее поручение дано, думаю, к ближайшему совету какое-то решение будет представлено.
Особенно он необъективен с точки зрения хозяев чемпионата мира, которые проводят только товарищеские матчи. А в них все очки делятся на два. Если посмотреть динамику стран, то именно хозяева всегда резко падают вниз во время отбора на чемпионат мира», – сказал Мутко.
В обновленном списке сборная России занимает 60-е место.