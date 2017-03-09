Мутко: «ФИФА признала, что рейтинг сборных необъективен и его надо пересматривать»

Глава РФС Виталий Мутко сообщил о том, что ФИФА может изменить систему рейтинга национальных сборных.

«В ФИФА этот вопрос поднимался, и все признали, что рейтинг сегодня необъективен и его надо пересматривать. Для этого создана специальная комиссия. Соответствующее поручение дано, думаю, к ближайшему совету какое-то решение будет представлено.

Особенно он необъективен с точки зрения хозяев чемпионата мира, которые проводят только товарищеские матчи. А в них все очки делятся на два. Если посмотреть динамику стран, то именно хозяева всегда резко падают вниз во время отбора на чемпионат мира», – сказал Мутко.

В обновленном списке сборная России занимает 60-е место.