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    Мутко: «ФИФА признала, что рейтинг сборных необъективен и его надо пересматривать»

    Глава РФС Виталий Мутко сообщил о том, что ФИФА может изменить систему рейтинга национальных сборных.

    «В ФИФА этот вопрос поднимался, и все признали, что рейтинг сегодня необъективен и его надо пересматривать. Для этого создана специальная комиссия. Соответствующее поручение дано, думаю, к ближайшему совету какое-то решение будет представлено.

    Особенно он необъективен с точки зрения хозяев чемпионата мира, которые проводят только товарищеские матчи. А в них все очки делятся на два. Если посмотреть динамику стран, то именно хозяева всегда резко падают вниз во время отбора на чемпионат мира», – сказал Мутко.

    В обновленном списке сборная России занимает 60-е место.

    Источник: ТАСС

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    09.03.2017 14:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 марта 2017, 18:29

      И да, для некоторых одарённых кому типо срать на рейтинг... Будет жеребьёвка следующего чемпа Европы, а при таких раскладах, если рейтинг низкий, мы попадём в группу к 2-ум топам и одно команде типо Боснии, и вот при таких раскладах мы хер куда ещё лет 10 попадём. Поэтому, вместо того чтобы пиздеть что срать всем на рейтинг, мозгами своими подумайте, ведь в таких группах явно ничего не будет светить, также как и рейтинг особо не повысится из-за уровня команд.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 марта 2017, 18:26

      Мутко конечно первостепенный п..здабол, но здесь он в кое-то веки прав и несёт конструктив. Ибо реально все сборные хозяева улетают в рейтинге в трубу. Перед Евро скажем Франция ошивалась в районе 30-го места, чего при объективных и нормальных раскладах не может быть ну никак. Наши конечно рукожопы, но не до такой степени...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 марта 2017, 18:11

      Наша сборная на том месте которого и заслуживает

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      Рейтинг: +800

      forward33 9 марта 2017, 17:13

      Если бы Россия была бы среди лидеров, говорил бы какой отличный рейтинг, да мы плохо играем зато в рейтинге высоко)))

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      Рейтинг: +75

      dedruz 9 марта 2017, 16:41

      дело не в рейтингах, а в победах и достижениях.. которых у нашей сборной нет.

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 9 марта 2017, 16:36

      Да какая разница,60,или 30?Для тех,кто шарит в футболе и так понятно,что это за страна,сильная,или слабая.

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 9 марта 2017, 16:11

      смысл ? как были в .опе ,так там и останутся . поднимут на 10-другую в новом рейтинге , а в реалиях !?

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      Рейтинг: -186

      Protosser 9 марта 2017, 14:58

      Ну ничего - вот чемпионат начнется - у нас случатся официальные игры.. 3 штуки..
      Вот мы вырвемся наверх!

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      Рейтинг: -186

      Protosser 9 марта 2017, 14:56

      Конечно. Реальное место - где-то в районе 90..

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 марта 2017, 14:56

      Вон оно что, упали мы только из-за того,что хозяева на Чемпионате мира. А я то думал оттого,что проиграли всем кому только можно.

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