Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «ФИФА признала, что рейтинг сборных необъективен и его надо пересматривать»

Мутко: «ФИФА признала, что рейтинг сборных необъективен и его надо пересматривать»

9 марта 2017, 14:30
16

Глава РФС Виталий Мутко сообщил о том, что ФИФА может изменить систему рейтинга национальных сборных.

«В ФИФА этот вопрос поднимался, и все признали, что рейтинг сегодня необъективен и его надо пересматривать. Для этого создана специальная комиссия. Соответствующее поручение дано, думаю, к ближайшему совету какое-то решение будет представлено.

Особенно он необъективен с точки зрения хозяев чемпионата мира, которые проводят только товарищеские матчи. А в них все очки делятся на два. Если посмотреть динамику стран, то именно хозяева всегда резко падают вниз во время отбора на чемпионат мира», – сказал Мутко.

В обновленном списке сборная России занимает 60-е место.

Источник: ТАСС
Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1489059683
А я думал, он имел ввиду. что мы слишком высоко...
Ответить
Zeff
1489060447
Если 0 поделить на 2, то 0 и будет. 60-е место для нашей сборной вполне объективно.
Ответить
Kulimen
1489060566
Вон оно что, упали мы только из-за того,что хозяева на Чемпионате мира. А я то думал оттого,что проиграли всем кому только можно.
Ответить
Protosser
1489060614
Конечно. Реальное место - где-то в районе 90..
Ответить
Protosser
1489060684
Ну ничего - вот чемпионат начнется - у нас случатся официальные игры.. 3 штуки.. Вот мы вырвемся наверх!
Ответить
тётя ASYA
1489065072
смысл ? как были в .опе ,так там и останутся . поднимут на 10-другую в новом рейтинге , а в реалиях !?
Ответить
forward33
1489068806
Если бы Россия была бы среди лидеров, говорил бы какой отличный рейтинг, да мы плохо играем зато в рейтинге высоко)))
Ответить
Asbjorn
1489072297
Наша сборная на том месте которого и заслуживает
Ответить
ivanthebest
1489073207
Мутко конечно первостепенный п..здабол, но здесь он в кое-то веки прав и несёт конструктив. Ибо реально все сборные хозяева улетают в рейтинге в трубу. Перед Евро скажем Франция ошивалась в районе 30-го места, чего при объективных и нормальных раскладах не может быть ну никак. Наши конечно рукожопы, но не до такой степени...
Ответить
ivanthebest
1489073394
И да, для некоторых одарённых кому типо срать на рейтинг... Будет жеребьёвка следующего чемпа Европы, а при таких раскладах, если рейтинг низкий, мы попадём в группу к 2-ум топам и одно команде типо Боснии, и вот при таких раскладах мы хер куда ещё лет 10 попадём. Поэтому, вместо того чтобы пиздеть что срать всем на рейтинг, мозгами своими подумайте, ведь в таких группах явно ничего не будет светить, также как и рейтинг особо не повысится из-за уровня команд.
Ответить
Главные новости
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
Все новости
Все новости
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Вчера, 23:40
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+