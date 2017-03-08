Иньеста и Рафинья – в стартовом составе «Барселоны» на матч против «ПСЖ»

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, первая встреча закончилась крупной победой французов со счетом 4:0.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Маскерано, Умтити, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Рафинья, Месси, Неймар, Суарес.

«ПСЖ»: Трапп, Силва, Маркиньос, Рабьо, Курзава, Верратти, Менье, Матюиди, Лукас, Дракслер, Кавани.

Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией матча можно здесь.

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