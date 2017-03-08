«Реал» не проигрывает в Лиге чемпионов на протяжении 12-ти матчей

«Реал», обыграв сегодня «Наполи» (3:1) в игре 1/8 финала Лиги чемпионов, довел свою беспроигрышную серию в турнире до 12-ти матчей. Теперь на счету мадридцев семь побед и пять ничьих. Это самая продолжительная серия сливочных без поражений в ЛЧ и КЕЧ.

Напомним, что в последний раз сливочные оказывались слабее соперника в гостевом четвертьфинальном поединке против «Вольфсбурга» (0:2) в минувшем сезоне, состоявшемся 6 апреля 2016 года.