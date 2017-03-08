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    «Реал» не проигрывает в Лиге чемпионов на протяжении 12-ти матчей

    «Реал», обыграв сегодня «Наполи» (3:1) в игре 1/8 финала Лиги чемпионов, довел свою беспроигрышную серию в турнире до 12-ти матчей. Теперь на счету мадридцев семь побед и пять ничьих. Это самая продолжительная серия сливочных без поражений в ЛЧ и КЕЧ.

    Напомним, что в последний раз сливочные оказывались слабее соперника в гостевом четвертьфинальном поединке против «Вольфсбурга» (0:2) в минувшем сезоне, состоявшемся 6 апреля 2016 года.

    Источник: Opta

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    08.03.2017 02:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 8 марта 2017, 10:11

      Молодцы! что еще сказать тут можно но статистика одно, а когда команда посильней может и другое быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 8 марта 2017, 09:45

      Скоро проиграют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 8 марта 2017, 09:27

      Мастерство не пропьёшь.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 марта 2017, 08:15

      Реал копить силы. Если проигрывать, так по крупному.

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 8 марта 2017, 07:38

      Скоро-скоро. Ждём неожиданного поражения Реала. Так интересней.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Rebrova 8 марта 2017, 07:49

      Хрен вам ненавистники "сливочных". Реал снова возьмет кубок.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 марта 2017, 07:22

      Вот бы и наши так...

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 8 марта 2017, 06:14

      Молодцы. Правда реально проиграть они могут только барсе. Все остальное не до оценка противника

      -1
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