Уилшир может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, на правах аренды защищающий цвета «Борнмута», может стать игроком «Манчестер Сити». По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хотел бы видеть в составе команды больше англичан и готов приобрести футболиста.

По данным Transfermarkt, стоимость Уилшира составляет 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Борнмут» в АПЛ 21 матч, в которых отметился одной результативной передачей.