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    Уилшир может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, на правах аренды защищающий цвета «Борнмута», может стать игроком «Манчестер Сити». По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хотел бы видеть в составе команды больше англичан и готов приобрести футболиста.

    По данным Transfermarkt, стоимость Уилшира составляет 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Борнмут» в АПЛ 21 матч, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    07.03.2017 18:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 марта 2017, 19:57

      ....и стать чемпионом как Насри.... А нас рать..

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