Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи»

ZENIT-59 Можно только поздравить Канунникова с хорошим голом и пожелать ему дальнейших успехов. Очень жаль что наши питерцы приносят очки другим хоромандам, а у себя не востребованы.Зря от него в своё время зенитовцы отказались!
В заключительном матче 18-го тура РФПЛ «Рубин» в гостях оказался сильнее «Анжи» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол этой встречи на свой счет записал Максим Канунников.
После данного результата «Рубин» поднялся на девятое место в турнирной таблице, «Анжи» остался на 11-й позиции.
Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч игры.
0:1 – Канунников, 81