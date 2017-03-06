Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи»

В заключительном матче 18-го тура РФПЛ «Рубин» в гостях оказался сильнее «Анжи» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол этой встречи на свой счет записал Максим Канунников.

После данного результата «Рубин» поднялся на девятое место в турнирной таблице, «Анжи» остался на 11-й позиции.

Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч игры.

0:1 – Канунников, 81