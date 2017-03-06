Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи»

    В заключительном матче 18-го тура РФПЛ «Рубин» в гостях оказался сильнее «Анжи» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол этой встречи на свой счет записал Максим Канунников.

    После данного результата «Рубин» поднялся на девятое место в турнирной таблице, «Анжи» остался на 11-й позиции.

    Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч игры.

    0:1 – Канунников, 81

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2017 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 6 марта 2017, 23:56

      ZENIT-59 Можно только поздравить Канунникова с хорошим голом и пожелать ему дальнейших успехов. Очень жаль что наши питерцы приносят очки другим хоромандам, а у себя не востребованы.Зря от него в своё время зенитовцы отказались!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 6 марта 2017, 22:16

      Рубин с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 6 марта 2017, 21:31

      С победой! Молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 марта 2017, 21:29

      Хороший гол, но ждал от Рубина большего.... уже думал по нулям и доиграют...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11