Линекер: «Депутат из России предлагает превратить фанатские бои в спорт? Он в своем уме?»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Ленекер остался возмущен предложением депутата Госдумы РФ Игоря Лебедева превратить футбольные драки в официальный вид спорта.

Напомним, Лебедев, являющийся сыном Владимира Жириновского, состоит в исполкоме Российского футбольного союза.

«Какого черта? Он в своем уме?» – написал на своей странице в Twitter Линекер.