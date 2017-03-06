Линекер: «Депутат из России предлагает превратить фанатские бои в спорт? Он в своем уме?»

Линекер не знал, что это сын Жириновского. Если бы знал, то не обратил бы внимания на его высказывания, как у нас в стране все делают. К сведению "Лебедева" - для фанатских боёв существует Уголовный Кодекс РФ и больше ничего не надо. Надо просто его применять.
Бывший нападающий сборной Англии Гари Ленекер остался возмущен предложением депутата Госдумы РФ Игоря Лебедева превратить футбольные драки в официальный вид спорта.
Напомним, Лебедев, являющийся сыном Владимира Жириновского, состоит в исполкоме Российского футбольного союза.
«Какого черта? Он в своем уме?» – написал на своей странице в Twitter Линекер.
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— Gary Lineker (@GaryLineker) 5 марта 2017 г.