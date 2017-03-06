Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Линекер: «Депутат из России предлагает превратить фанатские бои в спорт? Он в своем уме?»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Ленекер остался возмущен предложением депутата Госдумы РФ Игоря Лебедева превратить футбольные драки в официальный вид спорта.

    Напомним, Лебедев, являющийся сыном Владимира Жириновского, состоит в исполкоме Российского футбольного союза.

    «Какого черта? Он в своем уме?» – написал на своей странице в Twitter Линекер.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2017 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии69
    ...
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 6 марта 2017, 16:10

      Линекер не знал, что это сын Жириновского. Если бы знал, то не обратил бы внимания на его высказывания, как у нас в стране все делают. К сведению "Лебедева" - для фанатских боёв существует Уголовный Кодекс РФ и больше ничего не надо. Надо просто его применять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 6 марта 2017, 15:54

      Сами своими непонятными заявлениями даём повод раздуть новый скандал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 марта 2017, 12:33

      20 (30) октября 1684 года вышел указ О запрещенiи стрѣлять въ домахъ изъ ружей, заводить кулачные бои и ѣздить извощикамъ на возжахъ ,запрещающий кулачные бои и назначающий наказания участникам: «Которые люди изыманы на кулачныхъ бояхъ; и темъ людямъ за те ихъ вины чинить за первый приводъ бить батоги, и имать приводныя деньги по указу, за другой приводъ бить кнутомъ, да имать приводныя деньги вдвое, а въ третий темъ чинить потомужъ жестокое наказанье, бить кнутомъ и ссылать въ ссылку въ Украйные городы на вечное житье»

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 6 марта 2017, 11:02

      Пущай играют в морской бой:ранил,убил...вроде на драку похоже и всё чинно,мирно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2017, 10:22

      Футбол это спорт-и не зачем приравнивать сюда мордобой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 6 марта 2017, 09:58

      Интересно, за какие заслуги сын Жириновского стал депутатом Госдумы?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 6 марта 2017, 09:46

      Бедняга Ленекер..
      Он не знает, что у нас там полно отмороженных..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 марта 2017, 09:18

      Ну идея, не ахти, прямо скажем)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > filosof sparty 6 марта 2017, 11:11

      ну хоть стадионы жечь не будут..и то польза)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 марта 2017, 08:53

      До чего же мы докатились? Один дебил предложил какую то хрень из средних веков, а мы это обсуждаем. В приличном обществе его давно бы попросили "очистить помещение". Этому "жирику", это может быть и надо, разделяй и властвуй. Нам то зачем это? Представляю как дальнобои забыв про Платон, начинают разборки за любимый клуб. "жирику" от этого только польза, а нам это зачем.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > kykyi 6 марта 2017, 09:17

      Когда же ты поймёшь, что ты не на том сайте зарегился!!!! Здесь, бл, про футбол, ауу!!!!!
      Все виды спорта-средневековая хрень! Ну и дальнобои наши, позабыв про Платон, скорее будут смотреть это, чем Ваш, либерастов, любимый вид спорта-гейпарад.....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > filosof sparty 6 марта 2017, 10:18

      Морды бить друг другу-это про футбол? Ау!!! А на счет пидоров, это ты зря, еще не известно, где их больше. Есть подозрение, что среди вас. иначе как объяснить, что население США растет, а в России падает. Наверное кто то не так сексом занимается. И еще, про развратный Запад расскажи лучше г-ну Железняку(дочь вышла за муж за шотландца), г-ну Якунину( сын принял британское подданство и живет там), г-ну Путину (дочь за мужем за голландцем), г-ну Астахову( живет и рожает детей во Франции), г-ну Бунтману( доверенное лицо ВВП), гражданину США, г-ну Соловьеву проживающему во Франции, а здесь только пургу несущему, и многим еще, устал перечислять. А то они наверное не в курсе про "либерастов", заразятся или поддадутся пропаганде гомосексуализма. Детей своих развратят и сами погибнут.
      Смотри кисельтв, не отвлекайся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > kykyi 6 марта 2017, 10:39

      Вот ты и запалился, дружок))). "Есть подозрение, что среди Вас"!!!!!! Так чей же ты кукуйчик?) Среди наших пидоров точно меньше), а вот у Вас....
      И опять в лес пустился, подонок! Я прекрасно знаю и наши плюсы и наши минусы, и готов их признавать и обсуждать, но!!!!!! Не здесь!!!! Название сайта глянь, чучело! Встретились бы лично, я б тебя по политике размазал, но вы ж только и способны вот так, из под стола пыхтеть! Иди избирайся, знаток, поменяй страну к лучшему! Вот только Россия не твоя страна, ты ж кукуй....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > filosof sparty 6 марта 2017, 10:50

      Ну про пидоров и либерастов на футбольном сайте ТЫ написал, не я. Так, что следи за собой! Я так понял Россия это только твоя страна, с чего взял? И в лес уходить не надо, вилять и общими словами отделоваться то же. Выходит вышеперечисленные г-да, тоже либерасты и тд. Поосторожней с этим, свои же могут не понять. Еще раз, с кем воевать собрался?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > filosof sparty 6 марта 2017, 10:51

      он и не отвергает что оппозиционер..касьяновец или еще кто..достал уже деньги отрабатывать здесь антироссийскими высказываниями

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > kykyi 8 марта 2017, 19:57

      Хорош может, как уж на сковородке изворачиваться!???Я про Фому он про Ерёму, бл, ну сколько можно!?По каким моим высказываниям ты понял, что Россия только моя страна??? Не было такого... Про пидоров и либерастов я начал писать после того, как Вы на футбольном сайте из темы в тему про политику чешите... Короче, либераст, ты как обычно мимо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 марта 2017, 08:02

      Это же сын Жириновского...... Возможно идея папина))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11