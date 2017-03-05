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    Смолов, Самедов и Луис Адриано выйдут в стартовых составах на матч «Краснодар» – «Спартак»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура чемпионата России «Краснодар»«Спартак». Напомним, встреча начнется сегодня в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    «Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберезкин, Клаэссон, Смолов, Вандерсон.

    Запасные: Синицын, Латышонок, Петров, Быстров, Мамаев, Торбинский, Жоаозиньо, Жигулев, Перейра, Окриашвили, Лаборде, Комличенко.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Хомуха, Макеев, Тигиев, Тимофеев, Леонтьев, Попов, Джано, Мельгарехо, Давыдов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 15:57
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 марта 2017, 18:27

      Смолов позёр конечно,но сегодня везёт.Безбородов столько нарушений пропускает находясь в 3-5 метрах от эпизода,по каким - то своим правилам судит.Краснодар без трёх распасовщиков играет - Подберёзкина закрывают и пас отдать некому.Ничья!Тур в пустую.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2017, 17:32

      В первом тайме быки не разу не попали в створ ворот.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Диктор 5 марта 2017, 17:34

      Вообще - то Классон попал.

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2017, 17:00

      сейчас показали как таски ногу повернул, бред бля

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2017, 16:48

      Таски

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2017, 16:47

      вот сука о чём я рёк

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      Рейтинг: +24

      jaxtr 5 марта 2017, 16:28

      Вперёд, БЫКИ!!!!

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2017, 16:26

      Нервяк))

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2017, 16:26

      б лять ждал долго матча и что будет?

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2017, 16:25

      мяч, а технарей среди них нет, не могут обыграть толпу прорваться изабить Зе и Адренано не те игроки

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2017, 16:20

      доставить нападению

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