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  • Смолов, Самедов и Луис Адриано выйдут в стартовых составах на матч «Краснодар» – «Спартак»

Смолов, Самедов и Луис Адриано выйдут в стартовых составах на матч «Краснодар» – «Спартак»

5 марта 2017, 15:57
30

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура чемпионата России «Краснодар»«Спартак». Напомним, встреча начнется сегодня в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберезкин, Клаэссон, Смолов, Вандерсон.

Запасные: Синицын, Латышонок, Петров, Быстров, Мамаев, Торбинский, Жоаозиньо, Жигулев, Перейра, Окриашвили, Лаборде, Комличенко.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Хомуха, Макеев, Тигиев, Тимофеев, Леонтьев, Попов, Джано, Мельгарехо, Давыдов.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (30)
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Houston
1488718734
А что с Антохой???
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alll-1
1488719037
Вперед Спартак !!!
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Супермачо
1488719044
Пропуск из-за карточки.
Ответить
"supermax"
1488719067
каков гусар каррера, хуй достал и в атаку)) и Зе и Адриано
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Супермачо
1488719122
2 форварда - это интересно.
Ответить
Русик292
1488719227
Много голов будет
Ответить
IVAN53
1488721692
Таски
Ответить
IVAN53
1488722424
сейчас показали как таски ногу повернул, бред бля
Ответить
Диктор
1488724349
В первом тайме быки не разу не попали в створ ворот.
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Gullit 76
1488727674
Смолов позёр конечно,но сегодня везёт.Безбородов столько нарушений пропускает находясь в 3-5 метрах от эпизода,по каким - то своим правилам судит.Краснодар без трёх распасовщиков играет - Подберёзкина закрывают и пас отдать некому.Ничья!Тур в пустую.
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