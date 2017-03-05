Смолов, Самедов и Луис Адриано выйдут в стартовых составах на матч «Краснодар» – «Спартак»

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Спартак». Напомним, встреча начнется сегодня в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберезкин, Клаэссон, Смолов, Вандерсон.

Запасные: Синицын, Латышонок, Петров, Быстров, Мамаев, Торбинский, Жоаозиньо, Жигулев, Перейра, Окриашвили, Лаборде, Комличенко.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Хомуха, Макеев, Тигиев, Тимофеев, Леонтьев, Попов, Джано, Мельгарехо, Давыдов.

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