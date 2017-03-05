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    Глеб, Кверквелия и Ари сыграют с первых минут матча «Крылья Советов» – «Локомотив»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом». Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Крылья Советов»: Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, Паскуато, Глеб, Бато, Зуев, Родич.

    Запасные: Конюхов, Шильников, Таранов, Садик, Мияйлович, Зинков, Цвейба, Кудряшов, Зотов, Божин, Визнович.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

    Запасные: Абаев, Коченков, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Игнатьев, Галаджан, Майкон, Шкулетич.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 13:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 5 марта 2017, 14:30

      Удачи Ари в игре. Сегодня он забьёт.

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Smolov90 5 марта 2017, 19:22

      и ты сегодня забил!)

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 марта 2017, 14:14

      Жду борьбы и интересного матча. Из всех названных выше на Глеба хочется посмотреть. По сути Локо потерял меньше всех, так как на Самедова и не ставили в последнее время, а вот как будут Крылья без центра обороны Цаллагова и главного креативщика Молло уже интересно. А тут ещё и Корнилы нет. Всё смотрим дальше.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 марта 2017, 13:31

      3 новых игрока в основе по сравнению с игрой против Тосно. А что с Тарасовым? Даже в заявке нет

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > mdu86 5 марта 2017, 13:44

      он после травмы форму набирает.... на 3-ем сборе только стал тренироваться

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > RedGreenHooligan 5 марта 2017, 13:57

      Да я в курсе. На 3-ем сборе он уже играл, да и с Тосно был в запасе, а сегодня в заявке нет. Может Сёмин на него не рассчитывает или просто ещё не в форме?

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > mdu86 5 марта 2017, 14:00

      скорее всего еще не в форме, зная Тарасова мог и простуду подхватить

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > mdu86 5 марта 2017, 14:49

      на локомотив инфо всё есть)

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 5 марта 2017, 13:31

      Пять защитников, Ари и Квирквелия + Баринов в основе - интересно.

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 5 марта 2017, 13:26

      Идеальный состав, угадал всех до единого)

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > loko-the_best 5 марта 2017, 13:27

      Рад, что Баринов наконец то в основе... парень реально заслужил

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