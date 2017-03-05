Глеб, Кверквелия и Ари сыграют с первых минут матча «Крылья Советов» – «Локомотив»

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом». Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, Паскуато, Глеб, Бато, Зуев, Родич.

Запасные: Конюхов, Шильников, Таранов, Садик, Мияйлович, Зинков, Цвейба, Кудряшов, Зотов, Божин, Визнович.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

Запасные: Абаев, Коченков, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Игнатьев, Галаджан, Майкон, Шкулетич.

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