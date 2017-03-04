Гвардиола может возглавить «Интер»

Руководство миланского «Интера» грядущим летом планирует пригласить на пост главного тренера команды Хосепа Гвардиола, который на данный момент возглавляет «Манчестер Сити».

По информации источника, основным претендентом на данный пост черно-синие видят Диего Симеоне, но могут переключиться на испанского специалиста, если не договорятся с аргентинцем.

Напомним, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года, подписав трехлетний контракт. Сейчас «горожане» занимают в турнирной таблице АПЛ третье место, имея в активе 53 очка.