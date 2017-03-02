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    Полузащитник «Шальке-04» Горецка заинтересовал «Баварию»

    «Бавария» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Шальке-04» Леон Горецка, сообщает TZ. В данный момент какие-либо подробности переговоров не сообщаются. Известно лишь, что футболист приглянулся главному тренеру команды Карло Анчелотти.

    В текущем сезоне 22-летний футболист провел на поле 20 матчей, в которых забил три гола. Действующий контракт Горецки с гельзенкирхенским клубом рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2017 09:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 марта 2017, 11:43

      Нет, не верю. Утка. Во вчерашнем матче был более всего заметен, но ничего примечательного не показал

      1
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 2 марта 2017, 09:39

      Бавария опять скупает свой чемпионат

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > O'Hooligan's 2 марта 2017, 10:56

      ну надо же конкурентов ослаблять...

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > O'Hooligan's 2 марта 2017, 14:34

      бавария скупает немцев, чья вина, что они в их чемпионате. а где придирки к юве, которые ослабляют своих конкурентов? (купили игуаина у наполи и пьянича у ромы) бавария скупает перспективных, а не лучших в команде. Во всех топ лигах верхушки скупают перспективных игроков

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