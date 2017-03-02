Полузащитник «Шальке-04» Горецка заинтересовал «Баварию»

«Бавария» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Шальке-04» Леон Горецка, сообщает TZ. В данный момент какие-либо подробности переговоров не сообщаются. Известно лишь, что футболист приглянулся главному тренеру команды Карло Анчелотти.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел на поле 20 матчей, в которых забил три гола. Действующий контракт Горецки с гельзенкирхенским клубом рассчитан до лета 2018 года.