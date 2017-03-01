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    21-летний армянский форвард проходит просмотр в «Краснодаре»

    Нападающий Артур Миранян может продолжить карьеру в России. По информации news.am, 21-летний армянский футболист находится на просмотре в «Краснодаре».

    Стоит отметить, что последним клубом форварда был «Вардар». На данный момент игрок является свободным агентом.

    Миранян начал профессиональную карьеру в донецком «Шахтере». Нападающий провел 17 матчей за юношеские сборные Украины, в которых забил 8 мячей, после чего изъявил желание выступать за сборную Армении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 14:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 1 марта 2017, 17:16

      Ну конечно! Потом ему паспорт дать и все. Вместо Смолова. Федю - в Китай. Этот Кубок ему никто не забудет.

      0
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 1 марта 2017, 15:19

      Не уж то Фёдору замену ищут.Жаль такого игрока терять, в Европу тоже надо.Фёдору удачи и привет из Саратова

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 марта 2017, 14:30

      коряна бы забрали из витесса

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 марта 2017, 14:21

      Ждем комментариев от Чурка 07.

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 1 марта 2017, 14:20

      юный Мовсисян Юра )))

      0
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 1 марта 2017, 14:20

      Удачи Краснодару. Надеюсь это парень проявит себя на поле и усилит наш состав!

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > gosproektikabinet 1 марта 2017, 20:15

      Послушай, пенальти в важных играх неоднократно не забивали даже те футболисты, которые являются лучшими на сегодняшний день в мире. Так бывает. Не суди по одной игре.

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > Smolov90 1 марта 2017, 20:17

      И что-то мне не понятно, чем тебе не нравится игрок, который наколотил больше всего банок в прошлом сезоне.

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > Smolov90 1 марта 2017, 20:18

      А то вроде бы Краснодару симпатизируешь, а сам так жёстко отзываешься....

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