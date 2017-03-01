21-летний армянский форвард проходит просмотр в «Краснодаре»

Нападающий Артур Миранян может продолжить карьеру в России. По информации news.am, 21-летний армянский футболист находится на просмотре в «Краснодаре».

Стоит отметить, что последним клубом форварда был «Вардар». На данный момент игрок является свободным агентом.

Миранян начал профессиональную карьеру в донецком «Шахтере». Нападающий провел 17 матчей за юношеские сборные Украины, в которых забил 8 мячей, после чего изъявил желание выступать за сборную Армении.