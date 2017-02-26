Месси, Неймар и Суарес – в атаке «Барселоны» на матч против «Атлетико»

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Барселоны», в которых команды начнут матч 24-го тура Примеры.

«Барселона»: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Матье, Бускетс, Рафинья, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Годин, Савич, Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Гамейро.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Висенте Кальдерон» и начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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