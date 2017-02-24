Инициаторами отставки Раньери были игроки «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери был отправлен в отставку по просьбе футболистов клуба. Сообщается, что игроки попросили руководство о встрече, на которой инициировали уход специалиста со своего поста.

По мнению команды, изменение подхода итальянца к работе привело к неудачной серии из поражений.

На данный момент «Лестер» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Напомним, Раньери в прошлом сезоне привел «лис» к первой в истории победе в чемпионате Англии.