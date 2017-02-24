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    Инициаторами отставки Раньери были игроки «Лестера»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери был отправлен в отставку по просьбе футболистов клуба. Сообщается, что игроки попросили руководство о встрече, на которой инициировали уход специалиста со своего поста.

    По мнению команды, изменение подхода итальянца к работе привело к неудачной серии из поражений.

    На данный момент «Лестер» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Напомним, Раньери в прошлом сезоне привел «лис» к первой в истории победе в чемпионате Англии.

    Источник: Skysports

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    24.02.2017 12:20
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +395

      meiram 25 февраля 2017, 10:27

      г-н Клаудио Раньери создаст новую сказку в Италии всем чертям назло!

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 25 февраля 2017, 10:25

      В последнее время ценность тренера в команде потеряла сущность и футболисты если решают судьбу тренера-это потеря моральных качеств игроков,которые не благодарны за прошлое чемпионство и вообще кем они стали благодаря кому?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 24 февраля 2017, 23:23

      Твари!!!

      -1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 24 февраля 2017, 22:32

      теперь ЛЕСТЕРУ мало кто придет в пост тренера.команда неблагодарные ВАРДИ ХАРДИ ЧАРДИ ЛЕСТЕР копут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 24 февраля 2017, 20:48

      неблагодарные

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 февраля 2017, 20:02

      Добро пожаловать в чемпионшип.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 24 февраля 2017, 17:18

      конченные. Этот человек из вас людей сделал... Вы были ничтожествами, никому не известными... Он вам дорогу дал в большой футбол... А вы скотины неблагодарные. Тьфу на вас. После этого случая никогда не буду переживать за этот клуб и игроков в отдельности.

      3
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 24 февраля 2017, 17:01

      Им уже не что не поможет выйти на уровень прошлого сезона , разбаловали машинками ,звёздная болезнь .... и т.д

      0
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 16:11

      ооооооооооооооо)вот и не уважение со стороны игроков!!!позорище!!!только слабые будут винить одного человека в своих ошибках и неудачах!Клаудио найдет себе новый клуб,а вот игрокам лестера больше не видать золотых медалей!!!будут еще жалеть потом...

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 февраля 2017, 15:29

      С трудом в это вериться.

      0
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