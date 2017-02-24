Годин вернулся в общую группу

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин в ближайшее время может вернуться на поле. Он приступил к тренировкам в общей группе. Занятия проходят под присмотром врачей, которые должны убедиться в его готовности к возвращению в игру. Это может случиться перед встречей 24-го тура испанской Примеры против «Барселоны» 26 февраля.

Напомним, что Годин выбыл из-за повреждения приводящей мышцы, которое он получил в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (1:1).