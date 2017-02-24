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    Годин вернулся в общую группу

    Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин в ближайшее время может вернуться на поле. Он приступил к тренировкам в общей группе. Занятия проходят под присмотром врачей, которые должны убедиться в его готовности к возвращению в игру. Это может случиться перед встречей 24-го тура испанской Примеры против «Барселоны» 26 февраля.

    Напомним, что Годин выбыл из-за повреждения приводящей мышцы, которое он получил в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (1:1).

    Источник: Marca

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    24.02.2017 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 февраля 2017, 10:08

      Главное чтобы к 1/4 ЛЧ успел набрать кондиции.

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