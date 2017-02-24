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    Райт: «Раньери уволен! Неутешительные новости»

    Экс-футболист «Арсенала» Иан Райт прокомментировал решение «Лестер Сити» уволить главного тренера Клаудио Раньери за неудовлетворительные выступления команды в текущем сезоне.

    «Раньери уволен! Неутешительные новости, как мне кажется. Интересно, как себя сейчас чувствуют болельщики «Лестера». Мог ли я сказать что-то больше?» — написал англичанин в Twitter.

    Ранее по данному поводу высказался Гари Линекер.

    Источник: Twitter

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    24.02.2017 01:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 16:06

      руководство Лестера слишком переоценили свои возможности на нынешний сезон,после фееричного прошлого!)но думаю это не повод для увольнения Раньери,который и создал эту феерию!)

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 24 февраля 2017, 08:40

      А они думали что он всегда чемпионом будет, один раз выстрелили и перегорели, звездная болезнь это называется

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      Рейтинг: +132

      murakami777 24 февраля 2017, 07:04

      ошибочное решение, единственной надеждой на спасение лис в АПЛ был как-раз Раньери...с возвращением в Чемпионшип, лисы!

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