Райт: «Раньери уволен! Неутешительные новости»

руководство Лестера слишком переоценили свои возможности на нынешний сезон,после фееричного прошлого!)но думаю это не повод для увольнения Раньери,который и создал эту феерию!)
Экс-футболист «Арсенала» Иан Райт прокомментировал решение «Лестер Сити» уволить главного тренера Клаудио Раньери за неудовлетворительные выступления команды в текущем сезоне.
«Раньери уволен! Неутешительные новости, как мне кажется. Интересно, как себя сейчас чувствуют болельщики «Лестера». Мог ли я сказать что-то больше?» — написал англичанин в Twitter.
Ранее по данному поводу высказался Гари Линекер.