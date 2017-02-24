Райт: «Раньери уволен! Неутешительные новости»

Экс-футболист «Арсенала» Иан Райт прокомментировал решение «Лестер Сити» уволить главного тренера Клаудио Раньери за неудовлетворительные выступления команды в текущем сезоне.

«Раньери уволен! Неутешительные новости, как мне кажется. Интересно, как себя сейчас чувствуют болельщики «Лестера». Мог ли я сказать что-то больше?» — написал англичанин в Twitter.

Ранее по данному поводу высказался Гари Линекер.